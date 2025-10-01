آمادگی مواکب اربعینی شهرستان کاشان برای مراسم قالیشویان

غلامعلی عبدالرحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم قالیشویان در مشهد اردهال کاشان اظهار کرد: به ابتکار ستاد برگزاری مراسم قالیشویان کاشان مواکب اربعینی این شهرستان در دومین جمعه مهرماه سالروز شهادت حضرت علی بن باقر علیه السلام پذیرایی زایران حضرت سطانعلی را با برپایی ایستگاههای پذیرایی بعهده خواهند داشت.

وی ابراز کرد: حضرت علی بن باقر علیه السلام بعنوان اولین سفیر ولایت و شهید کربلای ایران نقش بسزایی در شیعه شدن مردم این منطقه داشته و مواکب اربعینی همراه با مردم فین و نشلج را که در طول تاریخ این مراسم را زنده نگه داشته اند با تمام توان همراهی خواهند کرد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کاشان تصریح کرد: کاشان از دیرباز بعنوان شهری شیعی شناخته شده و حضور حضرت علی بن باقر علیه السلام بعنوان سفیر امامین باقر و صادق علیهماالسلام در منطقه نشان از ارادت بی حد مردم این خطه به اهل بیت دارد.

وی به عنوان متولی مواکب اربعینی شهرستان افزود: ۱۲ موکب فعال اربعین با برپایی غرفه های پذیرایی در صحن سیدالشهدا علیه السلام، پایین پای حضرت به زایران و مجاورین حضرت خدمت رسانی خواهند کرد.

عبدالرحیمی خاطرنشان کرد: حضرت علی بن باقر (ع) نخستین سفیر ولایت در ایران بوده است که اولین نماز جمعه ایران توسط آن حضرت برای مردم دارالمومنین کاشان در مسجد جامع کاشان برگزار شد.