در آستانه فرارسیدن دومین جمعه از ماه مهر و برگزاری مراسم جهانی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان، عزاداران و اهالی فین، مراسم پیاده‌روی خود را برای حضور در این مراسم از صبح روز پنج شنبه و از محل فین کاشان، آغاز کردند.

فیلم: هادی نجف‌زاده