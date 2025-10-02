در آستانه فرارسیدن دومین جمعه از ماه مهر و برگزاری مراسم جهانی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان، عزاداران و اهالی فین، مراسم پیادهروی خود را برای حضور در این مراسم از صبح روز پنج شنبه و از محل فین کاشان، آغاز کردند.
فیلم: هادی نجفزاده
کاشان - عزاداران حضرت علی بن باقر(ع)، مراسم جهانی پیادهروی قالیشویان را از فین کاشان آغاز کردند.
