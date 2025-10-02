  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۵

شروع پیاده‌روی مراسم جهانی قالیشویان از فین کاشان

شروع پیاده‌روی مراسم جهانی قالیشویان از فین کاشان

کاشان - عزاداران حضرت علی بن باقر(ع)، مراسم جهانی پیاده‌روی قالیشویان را از فین کاشان آغاز کردند.

دریافت 47 MB

در آستانه فرارسیدن دومین جمعه از ماه مهر و برگزاری مراسم جهانی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان، عزاداران و اهالی فین، مراسم پیاده‌روی خود را برای حضور در این مراسم از صبح روز پنج شنبه و از محل فین کاشان، آغاز کردند.

فیلم: هادی نجف‌زاده

کد خبر 6608921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها