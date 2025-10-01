به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح ۲۶۸ پروژه گردشگری با ۱۳ همت سرمایه گذاری و اشتغال برای ۲۸۳۰ نفر با حضور فعالان گردشگری و معاون گردشگری و مدیرکل گردشگری استان تهران مناسبت هفته گردشگری در عمارت ملوکانه تهران برگزار شد.
در این مراسم طلوعی مدیرکل میراثفرهنگی، آیینی شهردار منطقه ۱۲، قاسمی مدیر ستاد گردشگری شهرداری تهران، صالحی امیری وزیر میراثفرهنگی، فعالان گردشگری استان تهران، سرمایه گذاران بخش خصوصی و معاونان وزارت میراثفرهنگی حضور داشتند.
در این مراسم پروژه های گردشگری در استانهایی از جمله خراسان رضوی، ایلام، سمنان و قزوین به صورت آنلاین توسط وزیر میراثفرهنگی افتتاح شد.
این پروژه ها شامل ۳۳ هتل و هتل آپارتمان ۹۸ اقامتگاه سنتی و بوم گردی، ۲۶ سفره خانه، ۱۲ مجتمع گردشگری و ۹۹ واحد دیگر از تاسیسات گردشگری است.
برای هر استان یک کلیپ در راستای معرفی پروژه ها پخش شد و پس از آن صالحی امیری به تمجید از ظرفیت ها و مدیران استانی پرداخت که تلاش کردند این پروژه ها توسط بخش خصوصی احیا و بهره برداری شود.
