به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که ناترازی برق به یکی از چالش‌های مهم زیرساختی کشور تبدیل شده، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در همین چارچوب، صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز لازم وارد فرآیند سرمایه‌گذاری در این حوزه شده و بخشی از منابع خود را به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص داده است.

میرسامان پیشوایی، مدیرعامل شرکت سام و از روسای سابق سازمان ملی بهره‌وری، در گفت‌وگویی درباره ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در حوزه برق گفت: «سال گذشته، رئیس‌جمهور محترم درخواستی را درباره مشکل دولت در رفع ناترازی برق مطرح کردند و در آن پیشنهاد شد که به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود از منابع خود در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.» پیشوایی ادامه داد: «این موضوع منجر به اذنی شد که بر اساس آن، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد برای رفع ناترازی برق سرمایه‌گذاری انجام دهد. از آن زمان، صندوق توسعه ملی با کمک شرکت سرمایه‌گذاری خود، یعنی شرکت سرمایه‌آفرین میهن، تلاش کرد این مأموریت را در کشور محقق کند.» او با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده گفت: «نیروگاه خورشیدی تقریباً سریع‌ترین نوع نیروگاه است که به بهره‌برداری می‌رسد و برقی هم که از آن تولید می‌شود، ارزان‌ترین برقی است که می‌توان تولید کرد. به همین دلیل، تمرکز بر این گذاشته شد که این کار در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی انجام شود.» او افزود: «این نیروگاه‌ها مزیت‌های محیط‌زیستی هم دارند و نصب آن‌ها هم نسبتاً ساده است. پیشوایی درباره حجم سرمایه‌گذاری گفت: «حدود ۴.۶ میلیارد دلار تصمیم‌گیری شد که از صندوق توسعه ملی در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. تا این لحظه هم در قالب طرح‌های ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ مگاواتی، حدود ۲ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری محقق شده است تا توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سرعت بگیرد.»

تأکید بر واگذاری به بخش خصوصی

پیشوایی با اشاره به همکاری وزارت نیرو و بخش خصوصی گفت: «وزارت نیرو نیز همکاری نزدیکی با ما دارد و بخش خصوصی هم در این کار حضور دارد، چون در همان اذنی که داده شد، قید شده بود که این موضوع نباید منجر به بنگاه‌داری توسط صندوق شود؛ یعنی این کار باید کاملاً به بخش خصوصی واگذار شود.» او تأکید کرد: «کاری که الان در حال انجام است این است که این نیروگاه‌ها یا به بخش خصوصی واگذار می‌شوند یا قرارداد مشارکت برای آن‌ها تنظیم می‌شود تا نه دولت و نه صندوق، تصدی‌گری نکنند و بخش خصوصی واقعی این کار را برعهده بگیرد.»

سه مدل نیروگاه خورشیدی در طرح‌های ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ مگاواتی

پیشوایی در توضیح مدل‌های مختلف نیروگاه‌های خورشیدی گفت: «ما در طرح‌های ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ مگاواتی، سه نوع نیروگاه را تأمین مالی می‌کنیم.» او درباره نوع اول توضیح داد: «نوع اول، نیروگاه‌هایی هستند که اصطلاحاً انشعابی یا پشت‌بامی هستند؛ یعنی مستقیماً به شبکه و انشعابات فعلی متصل می‌شوند؛ مثل نیروگاه‌هایی که در خانه‌ها، مغازه‌ها، ساختمان‌های اداری یا بعضی صنایع کوچک نصب می‌شوند.» او در توضیح مزیت این نیروگاه‌ها افزود: «حسن این نیروگاه‌ها این است که دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری جداگانه برای خط و پست ندارند و از طرف دیگر، از نظر پدافند غیرعامل هم برای کشور کمک‌کننده‌اند، چون پراکنده هستند و آسیب‌پذیری کمتری دارند.» پیشوایی درباره دسته دوم گفت: «بعد از آن، نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را داریم که معمولاً بین ۳ تا ۱۰ مگاوات هستند. در این بخش هم پروژه‌های قابل‌توجهی تأمین مالی شده و بخشی از آن‌ها هم‌اکنون برق خود را وارد شبکه می‌کنند.» او ادامه داد: «دسته سوم هم نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس هستند که ما به آن‌ها نیروگاه‌های بالای ۵۰ مگاوات می‌گوییم. در طرح ۸۰۰۰ مگاواتی، تمرکز اصلی روی همین نیروگاه‌های بالای ۵۰ مگاوات است.» پیشوایی تأکید کرد: «عملاً در هر سه مقیاس، یعنی انشعابی، ۳ تا ۱۰ مگاوات و بالای ۵۰ مگاوات، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و هرکدام از این‌ها مزایا و ملاحظات خودشان را دارند.» او همچنین گفت: «در طرح ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی، ۱۰۰۰ مگاوات آن به‌طور اختصاصی مربوط به نیروگاه‌های انشعابی است؛ یعنی همان پشت‌بامی‌ها و نیروگاه‌هایی که نیازی به خط و پست جدید ندارند و به انشعابات موجود متصل می‌شوند.» پیشوایی درباره مشارکت مردم افزود: «مردم می‌توانند در این حوزه از وام‌های بانکی و همچنین همکاری‌هایی که با شهرداری‌ها انجام شده استفاده کنند تا در این ۱۰۰۰ مگاوات سهم داشته باشند.»

ذخیره‌سازها؛ راهکار مدیریت ناپایداری تولید

او در ادامه به موضوع ناپایداری تولید برق خورشیدی اشاره کرد و گفت: «در مورد نیروگاه‌های خورشیدی، نکته‌ای که وجود دارد این است که این نیروگاه‌ها از صبح که شروع به کار می‌کنند، در ظهر به حداکثر تولید می‌رسند و بعد از آن دوباره تولیدشان کاهش پیدا می‌کند تا وقتی که خورشید غروب کند.» او افزود: «یعنی مثل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی یا نیروگاه‌های اتمی، برق پایدار و یکنواخت به شبکه نمی‌دهند. این اشکالی است که به نیروگاه‌های خورشیدی وارد می‌شود.» او همچنین گفت: «در نیروگاه‌های بالای ۷۰ مگاوات، در طرح اتصال به شبکه، داشتن سیستم‌های باتری و ذخیره‌ساز الزام شده تا بتوان ناپایداری تولید برق را تا حدی مدیریت کرد و این اشکال نیروگاه‌های خورشیدی را کاهش داد.» پیشوایی با اشاره به مزیت‌های انرژی خورشیدی تأکید کرد: «از آن طرف، نیروگاه خورشیدی مزیت‌های مهمی هم دارد؛ از جمله هزینه پایین برق آن. ما در هیچ نیروگاه دیگری چنین هزینه‌ای نداریم و از نظر هزینه تمام‌شده تولید برق، نیروگاه خورشیدی عدد پایینی دارد. نکته بعدی هم سرعت اجرای این نیروگاه‌هاست.» او افزود: «تا این لحظه، از سرمایه‌گذاری‌ای که صندوق انجام داده، ۱۱۰۰ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده و وارد شبکه شده است و ان‌شاءالله این عدد تا پایان تیرماه به حدود ۲۰۰۰ مگاوات می‌رسد. و برنامه این است که تا پایان امسال این عدد به حدود ۵۰۰۰ مگاوات برسد.»