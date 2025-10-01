به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزار شد و تشکیل هسته‌های فکری هوش مصنوعی به عنوان راهبردی کلیدی در مسیر تحول پژوهش و نوآوری دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.

علیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، با اشاره به اهمیت راهبردی فناوری‌های نوین در آینده آموزش عالی، بر ضرورت توجه ویژه به حوزه‌های نوظهور علمی تأکید کرد. وی نقش فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه هوش مصنوعی را در تحول نظام آموزش عالی تعیین‌کننده دانست و آن را یکی از محورهای اصلی توسعه پژوهش در دانشگاه عنوان کرد.

فیروزفر، راحیل حسینی، دانشیار حوزه هوش مصنوعی واحد تهران شمال، را به عنوان مسئول راهبری حوزه هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران معرفی کرد و از او خواست با تشکیل هسته‌های علمی و اجرایی، برنامه‌ریزی برای توسعه و کاربردی‌سازی این فناوری در بخش‌های مختلف دانشگاه را در دستور کار قرار دهد.

فیروزفر با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی در تمامی حوزه‌ها نقشی تعیین‌کننده دارد، خواستار تشکیل هسته‌های علمی هوش مصنوعی در تمام واحدهای دانشگاهی استان با حضور اعضای هیئت علمی شد و افزود: این هسته‌ها باید مأموریت‌محور عمل کرده و راهبردهای عملیاتی خود را برای توسعه کاربردی هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف تعریف و تدوین کنند.

تأکید بر اجرای برنامه‌های مصوب و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با اشاره به ابلاغ بودجه سال جاری و اهمیت تحقق اهداف پژوهشی، بر اجرای دقیق برنامه‌های مصوب بودجه‌ای تأکید کرد.

هم‌افزایی صنعت و دانشگاه؛ مسیر توسعه اکوسیستم هوش مصنوعی

در ادامه جلسه، داود مسعودی رئیس کمیته هوش مصنوعی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از توجه دانشگاه آزاد اسلامی به توسعه فناوری‌های هوشمند، ابراز امیدواری کرد: این نشست سرآغاز همکاری‌های گسترده میان دانشگاه آزاد اسلامی و نهادهای قانون‌گذار، کمیسیون امنیت ملی و اندیشکده حکمرانی هوشمند باشد.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی سه ضلع اصلی دانشگاه، صنعت و سازمان‌های مردم‌نهاد در اکوسیستم فناوری کشور، بر نقش دانشگاه آزاد اسلامی در شکل‌دهی به زیست‌بوم ملی هوش مصنوعی تأکید کرد.

همچنین، رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا، ضمن اعلام آمادگی این نهاد برای ایجاد زیرساخت‌ها و پروژه‌های مشترک، جذب متخصصان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای صنایع، همکاری نزدیک با دانشگاه را یکی از محورهای راهبردی آینده دانست.

چشم‌انداز پژوهشی؛ از «عصر امید» تا ارتقای زیرساخت‌ها

این نشست همچنین به بررسی نقش واحدهای دانشگاهی در توسعه هوش مصنوعی، تعیین چارچوب همکاری معاونت پژوهشی با برنامه‌های علمی مرتبط با رویداد ملی «عصر امید ۹»، تصمیم‌گیری درباره امور پژوهشی واحدها و روند معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به آزمایشگاه‌های استان طبق فرم «الف» اختصاص یافت.

در پایان جلسه نیز درباره ابلاغ احکام کمیته تجهیزات استان و تدوین شناسنامه جامع تجهیزات آزمایشگاهی و برنامه‌های بهره‌برداری از آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

دومین جلسه شورای پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در حالی برگزار شد که تشکیل هسته‌های فکری هوش مصنوعی و تقویت همکاری‌های میان دانشگاه، صنعت و نهادهای حاکمیتی، به عنوان دو راهبرد اصلی در مسیر تحول پژوهش و فناوری دانشگاه مورد تأکید قرار گرفت. این تصمیم‌ها می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در نقش‌آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی در زیست‌بوم فناوری کشور باشد.