به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروزفر، صبح دوشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و صنعت برق استان تهران، ضمن گرامیداشت یاد مرحوم شهید طهرانچی، از مدیران برجسته دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار کرد: شهید طهرانچی یک متفکر، برنامه‌ریز و راهبر برجسته بودند و دانشگاه آزاد اسلامی از حضور و مدیریت ایشان بهره فراوان برده است.

وی با تأکید بر نگاه جامعه‌محور دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دانشگاه آزاد امروز به عنوان یک دانشگاه جامع و مسئله‌محور، در خدمت تمامی نیازهای کشور قرار دارد و با اتکا به ظرفیت علمی و فناورانه خود، به دنبال ارائه راه‌حل برای چالش‌های ملی و منطقه‌ای است.

فیروزفر با اشاره به ظرفیت گسترده علمی دانشگاه در استان تهران گفت: در استان تهران بیش از ۵ هزار عضو هیئت علمی در گروه‌ها و رشته‌های مختلف مشغول خدمت‌رسانی هستند و این سرمایه انسانی عظیم، دانشگاه آزاد را قادر ساخته است تا در هر حوزه‌ای پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ادامه داد: در حال حاضر، در استان تهران ۱۶ مرکز رشد، ۱۱ سرای نوآوری، ۸۰۰ تیم فناور و ۸۵ شرکت دانش‌بنیان فعال هستند و حدود ۲ هزار محصول فناورانه در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران تولید شده است که نزدیک به ۱۰۰ محصول آن وارد بازار شده است.

وی با بیان اینکه تولید ثروت از علم، راهبرد اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: امروز معیار اصالت علم، توانایی آن در تولید ارزش و خدمت به جامعه است. در همین راستا، در استان تهران ۱۶ برنامه علمی و پژوهشی در حال اجراست که پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی تحصیلات تکمیلی بر اساس نظام مسائل واقعی جامعه انتخاب می‌شوند.

فیروزفر با اشاره به طرح‌های ملی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه انرژی و فناوری‌های نو افزود: در استان تهران طرح‌های ملی در حوزه بلاک‌چین و انرژی‌های نو در حال اجراست که نشان‌دهنده حضور فعال دانشگاه آزاد در عرصه عملیات و صنعت است.

وی در پایان تأکید کرد: این تفاهم‌نامه نقطه آغاز همکاری‌های جدید نیست، بلکه ادامه روند موفق تعامل دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت نیرو و صنعت برق است و ان‌شاءالله با اجرایی شدن مفاد آن، شاهد شتاب در تحقق پروژه‌های علمی و فناورانه خواهیم بود.