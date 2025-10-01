به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی صبح چهارشنبه در مراسم ششمین آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس که در شهرکرد برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی، شهدای امنیت، مدافعان حرم، شهدای سلامت و شهدای مقاومت، اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از همان ابتدا برای خاموش کردن شعله‌های انقلاب، جنگی تحمیلی را بر ملت ایران تحمیل کردند، اما همین تهدید به فرصتی تاریخی تبدیل شد و دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس را رقم زد.

وی با اشاره به نقش استان چهارمحال و بختیاری در دفاع مقدس، افزود: این استان ولایت‌مدار همواره در صف اول ایستادگی و بصیرت قرار داشته و دارد.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با بیان اینکه راهبردهای دفاعی نیروهای انقلاب بر پایه دکترین دفاع محدود و نبرد نامتقارن شکل گرفت، گفت: اعتماد حضرت امام (ره) به مردم و واگذاری امور به اقشار مختلف جامعه، برگ برنده‌ای بود که در دست نیروهای انقلابی قرار گرفت.

افضلی ادامه داد: بسیاری از رزمندگان ما آموزش نظامی کلاسیک ندیده بودند، اما با تکیه بر ایمان، فرهنگ عاشورایی و وحدت ارتش و سپاه، توانستند در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ایستادگی کنند.

وی با اشاره به اطاعت‌پذیری رزمندگان از فرماندهی کل قوا، تصریح کرد: فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر شکستن حصر آبادان، با جان و دل توسط فرماندهان و رزمندگان اجرا شد و این روحیه اطاعت‌پذیری یکی از عوامل اصلی پیروزی‌ها بود.

سردار افضلی با تأکید بر اینکه دفاع مقدس گنجینه‌ای بی‌پایان برای نسل‌های آینده است، گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، باید از این سرمایه عظیم بهره‌برداری شود و آن را به نسل‌های بعدی منتقل کرد.

وی در پایان با اشاره به نقش بسیج و پایگاه‌های مردمی در حفظ امنیت و بصیرت، خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم در صحنه حضور دارند، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و این حضور مردمی، ضامن استمرار انقلاب اسلامی خواهد بود.