تعمیرات اساسی سکوهای گازی فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، مصطفی گودرزی، رئیس عملیات تولید سکوهای ناحیه دو پارس جنوبی این شرکت اعلام کرد: با اجرای تعمیرات اساسی در بازه زمانی تعیین‌شده و رعایت استانداردهای ایمنی و فنی، گام مهمی در راستای پایداری تولید گاز این سکوها برداشته شد.

وی به اجرای ۱۰ هزار و ۴۶۶ نفرساعت کار بدون حادثه و یک هزار و ۵۴۱ دستورکار در این سکوها اشاره کرد و افزود: این تعمیرات همزمان با بخش پالایشگاهی این سکوها و با هماهنگی کامل واحدهای عملیاتی و پشتیبانی از ۱۷ شهریورماه آغاز و پس از دوره کاری ۱۸ روزه و اتمام دستورکارهای تعمیراتی، شرایط لازم برای ورود دوباره سکوها به مدار تولید فراهم شد.

گودرزی با اشاره به جزئیات تعمیرات اساسی سکوی SPD7 گفت: برای این سکو ۳هزار و ۳۰۰ نفرساعت کار تعمیراتی صرف شد و در جریان آن ۴۰۳ دستورکار اجرایی در بخش‌های مختلف به انجام رسید. همچنین سکوی SPD8 نیز با صرف ۴ هزار و ۷۴۸ نفرساعت کار و اجرای ۸۱۰ دستورکار تعمیراتی مجدداً وارد مدار تولید شد.

رئیس عملیات تولید سکوهای ناحیه دو پارس جنوبی درباره میزان فعالیت‌های اجرایی در سکوی SPD9 نیز بیان کرد: در این سکو ۲ هزار و ۴۱۸ نفرساعت کار و حدود ۳۲۸ دستورکار انجام شد و تجهیزاتی شامل انواع شیرهای کنترلی و قطع و وصل جریان، مخازن و خطوط انتقال سیالات، سیستم‌های کنترلی و تجهیزات اندازه‌گیری مورد پایش قرار گرفت.

وی پایداری تولید گاز را از مهمترین اهداف برنامه تعمیرات اساسی عنوان کرد و گفت: در همین راستا، سیستم‌های تامین برق اضطراری سکوهای گازی SPD7 و SPD8 که نقش مهمی در ثبات جریان برق مورد نیاز بخش‌های مختلف این سکوها ایفا می‌کند، در بازه زمانی تعمیرات اساسی و با صرف زمان حدود ۲ هزار نفر ساعت با موفقیت ۱۰۰ درصدی تعویض شدند.

گودرزی با اشاره به ورود مجدد سکوهای گازی فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی به مدار تولید گفت: هر یک از این سکوها ظرفیت تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز را دارند و در مجموع توان تولیدی آن‌ها به ۸۴ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

وی تدوین برنامه‌ریزی‌های دقیق به منظور صدور دستورکارهای تعمیراتی را مقدمه انجام برنامه تعمیرات اساسی ایمن و کامل سکوهای پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: واحد برنامه‌ریزی تعمیرات مطابق روال سالانه، پس از اعلام درخواست کارهای مورد نیاز از سوی سکوهای گازی، دستورکارهای مشخصی را جهت اجرا به واحد تعمیرات ارسال می‌کند.

گودرزی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار نفر ساعت کار ایمن و حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ دستور کار در تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۴ اجرا شده، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت تولید ایمن و پایدار گاز، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها در قالب برنامه تعمیرات اساسی و تعمیرات پیشگیرانه در بخش‌های مکانیک، برق، ابزار دقیق، بازرسی و ایمنی در سکوهای ناحیه یک و دو پارس جنوبی اجرا شده شده است.