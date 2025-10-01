  1. سیاست
  2. مجلس
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

طرح «تشدید مجازات جاسوسی» تایید شد

طرح «تشدید مجازات جاسوسی» تایید شد

طحان نظیف از تایید طرح «تشدید مجازات جاسوسی» و لایحه «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» خبر داد.

وی در این رابطه توضیح داد: این دو مصوبه که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشدند.

بدین ترتیب، این دو مصوبه که در دوران جنگ ۱۲ روزه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدند، پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌تواند مسیر اجرا را طی کند.

کد خبر 6608059
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها