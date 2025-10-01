به گزارش خبرگزاری مهر، نورعلی زارعی رئیس گروه شبکه‌های آبیاری و زهکشی شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلام این خبر گفت: این طرح ایمن‌سازی در راستای پاسخ به درخواست‌های مردمی و به منظور ارتقای ایمنی در مسیرهای پرخطر اجرایی شده است.

زارعی افزود: کانال C۲۵ شبکه آبیاری و زهکشی البرز که در پایین‌دست سد آیت‌الله صالحی مازندرانی قرار دارد، بخش محوری این شبکه به شمار می‌رود و هم‌اکنون حدود ۴ متر مکعب بر ثانیه آب از آن عبور می‌کند؛ ظرفیتی که پس از تکمیل طرح تا ۱۴ متر مکعب بر ثانیه افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه این کانال از میان چند منطقه مسکونی عبور می‌کند، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال بروز حوادث، ایمن‌سازی حاشیه‌های آن در دستور کار قرار گرفته و محدوده روستای نقیب‌کلا به عنوان یکی از نقاط اولویت‌دار، در مرحله نخست ایمن‌سازی قرار دارد.

زارعی تصریح کرد: در این مرحله، ۸۰۰ متر از مسیر کانال که در محدوده روستا قرار دارد، با نصب ۱۶۰۰ متر نیوجرسی بتنی در دو طرف کانال ایمن‌سازی خواهد شد.