نوری: هزار و ۴۰۰ تکواندوکار کشور در تبریز باهم رقابت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوری اظهار کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال با عنوان «جام سفیر» از فردا (۱۰ مهرماه) به مدت یک هفته در سالن ۶ هزار نفری پورشریفی تبریز آغاز می‌شود.

وی افزود: این مسابقات در بخش بانوان در روزهای ۱۰ تا ۱۲ مهر و در بخش آقایان نیز از ۱۳ تا ۱۶ مهر برگزار خواهد شد.

نوری با بیان اینکه حدود یکهزار و ۴۰۰ تکواندوکار از سراسر کشور در این گردهمایی بزرگ شرکت می‌کنند و سطح رقابت‌ها، ملی و در بالاترین سطح ممکن خواهد بود، اظهار کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی استان شامل استانداری، فرمانداری، اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان تبریز، شهرداری تبریز و همچنین وزارت ورزش و جوانان برای میزبانی شایسته تبریز همکاری و مشارکت فعال دارند.

وی اعلام کرد: سفیر کره‌جنوبی در ایران در مراسم اختتامیه این رقابت‌ها حضور خواهد داشت و ضمن شرکت در توزیع مدال‌ها نیز مشارکت خواهد کرد.