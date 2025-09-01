خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هشتم ربیع‌الاول، یادآور روزی است که جهان تشیع با دو حقیقت بزرگ و سرنوشت‌ساز یعنی سوگ شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) مواجه شد و این روز از یک‌سو غم‌انگیزترین لحظات تاریخ شیعه را رقم زد و از سوی دیگر امیدی بزرگ به آینده را در دل مؤمنان زنده نگه داشت که اهمیت این مناسبت تنها در بُعد تاریخی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه بیانگر استمرار سلسله ولایت و پاسداری از دین خدا تا رسیدن به دوران ظهور منجی موعود است.

امام حسن عسکری (ع)، در یکی از سخت‌ترین دوران‌های سیاسی و اجتماعی تاریخ اسلام زندگی کردند و شرایط خفقان عباسی و محدودیت‌های شدید، ایشان را به الگویی کم‌نظیر از صبر، تقوا و هدایت در تنگناها بدل ساخت و باید اذعان کرد سیره آن حضرت در تربیت شاگردان برجسته، حفظ اصالت‌های دینی و آماده‌سازی جامعه برای عصر غیبت، نشان می‌دهد که ولایت نه یک مقام تشریفاتی، بلکه مسئولیتی الهی در هدایت امت است.

فرهنگ مهدویت انتظار یک حرکت پویا و مسئولانه است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، از روزهای بسیار مهم و سرنوشت‌ساز تاریخ اسلام است که اهمیت ویژه‌ای در تداوم جریان امامت و ولایت دارد زیرا این روز یادآور استمرار خط هدایت الهی پس از پیامبر اکرم (ص) است و به همه ما مسئولیت سنگین پاسداری از فرهنگ انتظار و آمادگی برای ظهور را یادآوری می‌کند.

حجت‌الاسلام محمد احمدی افزود: امام حسن عسگری (ع) در شرایطی بسیار دشوار و در دوران خفقان حکومت عباسی زندگی کردند و در آن دوران دشمنان اسلام با محدودیت‌ها و مراقبت‌های شدید سعی در منزوی کردن ایشان داشتند که با این حال، آن امام همام با صبر و استقامت مثال‌زدنی، شبکه‌ای از یاران وفادار را هدایت کرده و با تدابیر حکیمانه، جامعه شیعی را برای پذیرش دوران غیبت آماده ساختند.

وی با بیان اینکه آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) نقطه عطفی در تاریخ اسلام است، تصریح کرد: آغاز این امامت بزرگ، پایان یک مرحله و آغاز مرحله‌ای جدید در هدایت الهی بشر بود و از این رو، اکنون وظیفه همه مسلمانان و به ویژه شیعیان این است که با پایبندی به ارزش‌های دینی، تقویت ایمان و ترویج عدالت، بسترهای اجتماعی و فرهنگی لازم برای ظهور را فراهم کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی محلات گفت: فرهنگ مهدویت تنها به معنای انتظار منفعلانه نیست، بلکه یک حرکت پویا و مسئولانه است و منتظران حقیقی باید در زندگی فردی و اجتماعی خود به گونه‌ای عمل کنند که جامعه به سمت عدالت، معنویت و همبستگی حرکت کند و این همان انتظاری است که ائمه اطهار (ع) از ما داشته‌اند.

وی تصریح کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی، مجالس روضه و نشست‌های بصیرتی در این ایام، بهترین فرصت برای تقویت باورهای دینی و افزایش معرفت نسبت به جایگاه امامت است و این مراسم‌ها می‌تواند موجب همبستگی بیشتر میان مردم شده و روحیه معنوی جامعه را ارتقا دهد.

حجت الاسلام احمدی افزود: ما باید با تکیه بر رهنمودهای ائمه اطهار (ع)، سبک زندگی اسلامی را در جامعه گسترش دهیم و با تقویت فرهنگ انتظار، خود و جامعه را برای روزی که جهان شاهد برقراری عدالت جهانی توسط حضرت مهدی (عج) خواهد بود، آماده سازیم.

حجت الهی نویدبخش عدالت جهانی

کارشناس مذهبی و امام جماعت روستای خلیفه‌کندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشتم ربیع‌الاول یادآور دو رویداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ اسلام یعنی شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت و ولایت حضرت ولی‌عصر (عج) است که این مناسبت اندوه از دست دادن امامی مظلوم و امید به ولایت آخرین حجت الهی که نویدبخش عدالت جهانی است را در بر دارد.

حجت‌الاسلام سید محمدحسین فتحی افزود: امام حسن بن علی بن محمد (ع) ملقب به عسکری (ع) در سال ۲۳۲ هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود و دوران امامت ایشان از سال ۲۵۴ تا ۲۶۰ هجری قمری، تنها شش سال به طول انجامید و این دوران کوتاه اما پربرکت، مصادف با خلافت سه تن از خلفای ظالم عباسی، معتز، مهتدی و معتمد بود که هر یک فشارها و محدودیت‌های شدیدی را بر آن حضرت اعمال کردند و لقب «عسکری» نیز به دلیل اقامت اجباری آن حضرت در محله عسکر سامرا بر ایشان نهاده شد.

حجت الاسلام فتحی با بیان اینکه دشمنان از تولد منجی عالم بشریت در نسل امام عسکری (ع) بیم داشتند، بیان کرد: خلفای عباسی از طریق روایات متواتر از ولادت آخرین حجت الهی از نسل امام عسکری (ع) آگاه بودند و به همین دلیل، امام حسن عسکری (ع) را به شدت تحت نظر داشتند که با این حال، آن حضرت با تدبیر الهی توانستند فرزند خود، حضرت ولی‌عصر (عج)، را از خطر دشمنان حفظ کرده و به شیعیان معرفی کنند.

وی ادامه داد: امام عسکری (ع) در دوران حیات خود، شبکه‌ای از وکلا و نمایندگان را سامان دادند که وظیفه ارتباط با شیعیان و پاسخگویی به نیازهای دینی و اجتماعی آنان را بر عهده داشتند و همچنین با تربیت شاگردان برجسته و عالمان بزرگ، به تبیین معارف اسلام و مقابله با انحرافات فکری زمانه پرداختند.

این کارشناس مذهبی با اشاره به شهادت جانسوز امام یازدهم گفت: سرانجام معتمد عباسی که وجود پربرکت امام را تهدیدی برای حکومت غاصبانه خود می‌دید، آن حضرت را در هشتم ربیع‌الاول سال ۲۶۰ هجری قمری در سن ۲۸ سالگی با زهر مسموم کرد و پیکر مطهر امام (ع) پس از تشییعی حزن‌انگیز در جوار مرقد پدر بزرگوارشان، امام هادی (ع)، در سامرا به خاک سپرده شد.

حجت الاسلام فتحی ادامه داد: هرچند شهادت امام عسکری (ع) ضایعه‌ای بزرگ برای شیعیان بود، اما با آغاز امامت حضرت مهدی (عج) در نهم ربیع‌الاول، مرحله‌ای تازه در تاریخ اسلام آغاز شد و یکی از وقایع مهم پس از شهادت امام عسکری (ع)، نماز خواندن حضرت مهدی (عج) بر پیکر پدر بزرگوارشان بود.

وی افزود: در آن زمان، جعفر کذاب قصد داشت نماز را بخواند تا خود را جانشین امام معرفی کند، اما حضرت ولی‌عصر (عج) که در پنج سالگی بودند، پیش آمدند و با کنار زدن عمویشان فرمودند: ای عمو! کنار برو، من سزاوارترم بر پدرم نماز بخوانم و این اقدام، علاوه بر اثبات امامت ایشان، نقشه دشمنان برای ایجاد انحراف در مسیر امامت را باطل کرد.

وی با اشاره به آغاز دوران غیبت صغری تصریح کرد: پس از آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، به دلیل تهدید جانی از سوی عباسیان، ایشان از انظار عمومی پنهان شدند و دوران غیبت صغری آغاز شد که این دوره حدود ۶۹ سال به طول انجامید و در این مدت، ارتباط شیعیان با امام از طریق نواب خاص برقرار بود که این چهار نایب (عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری) واسطه انتقال نامه‌ها و دستورات امام به شیعیان بودند.

این کارشناس مذهبی تصریح کرد: غیبت صغری مقدمه‌ای برای غیبت کبری بود که همچنان ادامه دارد که فلسفه این دوران، آماده‌سازی شیعیان برای زندگی در عصر غیبت و تقویت مسئولیت فردی و اجتماعی آنان در مسیر انتظار بود.

حجت الاسلام فتحی افزود: در سالروز شهادت امام عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، شیعیان جهان، در روز شهادت امام عسکری (ع)، همزمان با آغاز ولایت امام دوازدهم آمیزه ای از غم و امید را در دل دارند و این روز فرصتی برای یادآوری وظایف ما در قبال فرهنگ انتظار، پایبندی به ارزش‌های دینی و تلاش برای تحقق عدالت و معنویت در جامعه است.

والدین نقش کلیدی در انتقال معارف مهدوی به کودکان دارند

استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهم ربیع‌الاول، آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، از روزهایی است که عظمت ولایت و پیوند آن با استمرار دین خدا در تاریخ بیش از پیش آشکار می‌شود و این امامت در شرایطی آغاز شد که امام زمان (عج) در سن خردسالی قرار داشتند و همین مسئله به‌خوبی نشان داد که امامت منصبی الهی است و به سن و سال وابسته نیست، بلکه اراده خداوند و شایستگی ذاتی امام تعیین‌کننده است.

حجت‌الاسلام سید احمد غفاری افزود: شهادت امام حسن عسکری (ع) در سن جوانی و در اوج فشارهای حکومت عباسی، نقطه عطفی در تاریخ اسلام به شمار می‌رود و دشمنان که از ولادت و حضور فرزندی موعود بیم داشتند، تلاش کردند با به شهادت رساندن امام یازدهم، این حقیقت الهی را خاموش کنند، اما به خواست خدا، امامت حضرت حجت (عج) آغاز شد و مسیر ولایت تداوم یافت.

حجت الاسلام غفاری با اشاره به ابعاد تربیتی در سیره امام حسن عسکری (ع) گفت: آن حضرت همواره بر اهمیت مرزبندی و انضباط در تربیت فرزند تأکید داشتند تا کودک از همان دوران کودکی معنای احترام و مسئولیت را درک کند که این نگاه، نشان‌دهنده جایگاه ویژه خانواده و تربیت فرزند در مکتب اهل بیت (ع) است و الگویی روشن برای جامعه امروز به شمار می‌آید که نیازمند نسل‌هایی مسئول و بااخلاق است.

وی تاکید کرد: والدین باید با مطالعه سیره زندگی اهل بیت (ع) و آشنایی با فلسفه امامت و غیبت امام زمان (عج)، این مفاهیم را به زبان ساده برای کودکان بیان کنند چرا که این رویکرد کمک می‌کند تا نسل آینده علاوه بر شناخت درست از معارف دینی، پیوند عمیق‌تری با فرهنگ انتظار پیدا کرده و در مسیر تربیت دینی گام بردارد.

وی بیان کرد: همزمانی شهادت امام عسکری (ع) با آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، درسی بزرگ به شیعیان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط تاریخی، ولایت و هدایت الهی هرگز قطع نخواهد شد و وظیفه ما در این دوران، تقویت فرهنگ انتظار و عمل به آموزه‌های اهل بیت (ع) است.