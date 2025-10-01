«ذرات آشوب» راهی بغداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، نمایش «ذرات آشوب» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی برای حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر بغداد راهی عراق شد.

ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر بغداد از ۱۰ تا ۱۶ اکتبر برابر با ۱۸ تا ۲۴ مهر در کشور عراق برگزار خواهد شد.

سید جواد یحیوی، یاشار نادری، گاتا عابدی، خیام حسینی، پدرام زمانی، رضا آرامش، فهیمه موسوی، مینا ترکمن، گندم احمدی، شبنم روزبهانه، پژمان برزگر، طاها صالحی و ایرج تدین بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

«ذرات آشوب»؛ داستان دلاوری و رشادت مردم جنوب ایران برای آزادسازی هرمز از اشغال ۱۱۷ ساله پرتغال است که برای‌ نخستین بار در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر روی صحنه رفت.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به طراح صحنه: ابراهیم پشت کوهی، طراح لباس: فاطیما پشت کوهی، طراح نور: رضا خضرایی، طراح گریم: شبنم روز بهانه، مجری طرح: وحید لک، دستیار کارگردان: هدی حاجی‌زاده، مدیرصحنه: سپیده ساکت اف، آهنگساز: بهرنگ عباسپور، نوازندگان: بهرنگ عباسپور، طارق نیک‌پور، علی پیله رام و علیرضا سلیمی، خواننده: بخشو برزگر، طراح پوستر و برنوشت: محمدحسن آزادگان و مدیر روابط عمومی: نگار امیری اشاره کرد.

گروه نمایش «تی توک» پیش از این با نمایش «مکبث زار» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی موفق به دریافت جایزه بزرگ هیئت داوران چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر بغداد شده است.