شلیک موشک از غزه؛ آژیر خطر به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک های اطراف غزه خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: آژیر خطر در اطراف غزه به صدا درآمده است و حادثه در دست بررسی است.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیر خطر در برخی شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور باریکه غزه از جمله مفلاسیم و کفار سعد به صدا درآمده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش دادکه دو موشک در آسمان غزه رهگیری شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که موشک های شلیک شده از بیت حانون در شمال غزه شلیک شده است که منطقه ای کامل ویران شده است.