مباشر امینی: ۲ برنج فروش متخلف در آستانه اشرفیه شناسایی شدند

مصطفی مباشرامینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارشناسان اداره صمت و نیروی انتظامی صبح چهارشنبه طی گشت مشترک بازرسی از تعداد زیادی از برنجفروشیهای آستانهاشرفیه ۲ واحد صنفی برنج فروشی متخلف شناسایی شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه اشرفیه افزود: متصدی یکی از این واحدهای صنفی در حال خالی کردن برنجهای خارجی در کیسههای برنج ایرانی بود که بازرسان در حین ارتکاب تخلف وارد فروشگاه شده و فرد متخلف را در حال انجام عمل غیرقانونی مشاهده کرده و از ادامه کار نامبرده جلوگیری کردند.
مباشر امینی ادامه داد: در ادامه، پس از بررسیهای لازم و بهدست آوردن اطلاعات کافی، پروندهای با عنوان ماده ۶ مکرر به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و پروندهای دیگر با عنوان تقلب در فروش برنج به مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال تشکیل و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی با تاکید به صیانت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با سودجوییهای احتمالی گفت: اینگونه اقدامات نظارتی در سطح بازار ادامه خواهد داشت.
نظر شما