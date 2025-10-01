مباشر امینی: ۲ برنج فروش متخلف در آستانه اشرفیه شناسایی شدند

مصطفی مباشرامینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارشناسان اداره صمت و نیروی انتظامی صبح چهارشنبه طی گشت مشترک بازرسی از تعداد زیادی از برنج‌فروشی‌های آستانه‌اشرفیه ۲ واحد صنفی برنج فروشی متخلف شناسایی شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه اشرفیه افزود: متصدی یکی از این واحدهای صنفی در حال خالی کردن برنج‌های خارجی در کیسه‌های برنج ایرانی بود که بازرسان در حین ارتکاب تخلف وارد فروشگاه شده و فرد متخلف را در حال انجام عمل غیرقانونی مشاهده کرده و از ادامه کار نامبرده جلوگیری کردند.

مباشر امینی ادامه داد: در ادامه، پس از بررسی‌های لازم و به‌دست آوردن اطلاعات کافی، پرونده‌ای با عنوان ماده ۶ مکرر به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و پرونده‌ای دیگر با عنوان تقلب در فروش برنج به مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال تشکیل و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی با تاکید به صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با سودجویی‌های احتمالی گفت: این‌گونه اقدامات نظارتی در سطح بازار ادامه خواهد داشت.