به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ترویج مکتب شهید سلیمانی با اشاره به جایگاه این شهید والامقام اظهار داشت: سالگرد سردار دلها بهترین فرصت برای تبیین جایگاه او نه صرفاً بهعنوان یک شخصیت، بلکه بهعنوان یک الگو و مکتب است.
وی افزود: انتظار میرود مراسم سالگرد این شهید بزرگوار بتواند بهخوبی بازتابدهنده روحیه اخلاص، مردمی بودن، سادهزیستی و مقاومت حاج قاسم سلیمانی باشد.
استاندار کرمان بر لزوم هماهنگی کامل میان تمامی کمیتههای ستاد اجرایی تأکید کرد و گفت: باید مراقب باشیم فعالیتهای موازی یا خنثیکنندهای انجام نشود و از هرگونه موازیکاری پرهیز شود.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر دبیران کمیتهها با ستاد مرکزی، تهیه «تقویم مشترک زمانی» برای برنامهها را ضروری دانست و افزود: پس از تدوین، این تقویم باید در ستاد مصوب شود تا برنامهها به بهترین شکل برگزار گردد.
استاندار کرمان، با تأکید بر پرهیز از ظواهر و شکلگرایی در برنامهها اظهار داشت: اصل باید بر انتقال پیام و محتوای مکتب شهید سلیمانی باشد.
وی با اشاره به ضرورت اولویتبخشی به برنامههای فرهنگی، اجتماعی و هنری، افزود: این برنامهها باید بهویژه با تأکید بر اثرگذاری بر نسل جوان طراحی و اجرا شوند و در عین حال ابعاد بینالمللی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار کرمان با اشاره به جایگاه بینالمللی شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: ایشان شهیدی فراتر از مرزهای ملی بود و احتمال حضور مهمانان خارجی در برنامههای سالگرد وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
طالبی، با تأکید بر اهمیت نقش مردم در این رویداد، تصریح کرد: اصل برگزاری برنامهها بر دوش مردم است و وظیفه ما تسهیلگری برای حضور و مشارکت تشکلهای مردمی، هیئتها، مدارس و دانشگاهها در برنامهریزی و اجرا است.
استاندار کرمان، بر لزوم «پوشش رسانهای قوی» با بهرهگیری از همه ابزارها تأکید کرد و گفت: باید از فرصتهای مختلف برای اطلاعرسانی و تبیین مکتب شهید سلیمانی استفاده کنیم.
وی با اشاره به اهمیت نوآوری در برنامهها افزود: لازم است از کلیشهها و تکرار پرهیز شود و برنامههای نوین ارائه شود.
طالبی، با بیان اینکه مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، اظهار داشت: باید این برنامه از سطح یک سالگرد فراتر رود و به یک «جریانساز فرهنگی و اجتماعی» در کشور تبدیل شود.
استاندار کرمان، با اشاره به ۱۷ دیماه به عنوان «روز کرمان» و همچنین نامگذاری این روز به نام خواجو اظهار داشت: در سالهای گذشته این مناسبت تحتالشعاع مراسم سالگرد شهید سلیمانی قرار گرفته است.
وی افزود: در میان اهالی فرهنگ و هنر مطالبهای جدی برای تغییر این روز شکل گرفته، اما اگر بتوانیم تلفیق مناسبی میان دو مناسبت ایجاد کنیم، این روز همچنان میتواند به عنوان «روز کرمان» باقی بماند و به ظرفیتی برای همافزایی فرهنگی تبدیل شود.
طالبی، با تأکید بر اهمیت حفظ روز کرمان گفت: اگر بتوانیم در این روز برنامههایی برگزار کنیم که تداخلی با مراسم سالگرد شهید سلیمانی نداشته باشد و یا با ایجاد یک زمانبندی مناسب برای هر دو مناسبت، هم پوشانی را مدیریت کنیم، نیازی به تغییر این روز نخواهد بود و بهتر است همچنان به عنوان روز کرمان باقی بماند.
