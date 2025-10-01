  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

ریکاردو ساپینتو رفت/ تماس باشگاه استقلال با فرهاد مجیدی

ریکاردو ساپینتو رفت/ تماس باشگاه استقلال با فرهاد مجیدی

سرمربی تیم فوتبال استقلال که با قبول دو شکست در لیگ قهرمانان آسیا این تیم را قعرنشین گروه خود کرده است، در نشست خبری حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگاران نشد و از محل نشست رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز چهارشنبه (۹ مهر) با دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در ورزشگاه شهدای شهر قدس پیگیری شد که این با برتری یک بر صفر تیم بحرینی به پایان رسید. جونینیو (۶۰) برای المحرق گل زد.

ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از این دیدار به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهدای شهر قدس گفت: این نتیجه عادی و عادلانه نیست. ۷۰ درصد مالکیت بازی در اختیار ما بود. موقعیت های زیادی هم ایجاد کردیم. شاید موقعیت های بزرگی نبودند اما حداقل نباید بازی را نبازیم. بازی خوبی بود و ما مستحق بیشتر از این بودیم.

وی ادامه داد: در طول هفته روی انتقال ها و ضعف های دفاعی کار کرده بودیم اما مجددا گل خوردیم. اشتباهات کوچک تیم را می کشد. بازیکنان خوب بازی کردند و حداقلش این بود که ما بازنده نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ساپینتو با پایان این جملات ناگهان از جایش بلند شد و محل نشست خبری را در شرایطی ترک کرد که خبرنگاران به این رفتار او اعتراض داشتند. با این حال سرمربی آبی پوشان بدون پاسخگویی به سوالات نشست خبری را ترک کرد.

به گفته یکی از نزدیکان ساپینتو، باشگاه استقلال به وی تاکید کرده است که در نشست خبری به سوالات پاسخ ندهد چرا که ممکن است خبرنگاران در مورد اخراج او پرسش‌هایی مطرح کنند.

در همین راستا خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد پس از این بازی که با شکست آبی پوشان همراه بود، یکی از مسئولان باشگاه با فرهاد مجیدی تماس گرفته تا او را راضی به حضور روی نیمکت استقلال کند.

    • شاهرخ کاظمی IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
      0 0
      پاسخ
      چیزی از ارزشهای بازیکنان ما کم نمیشه

