یک هفته برای سفر و افتتاح پروژه های مختلف

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه، در این هفته که همزمان با هفته گردشگری و روز جهانی گردشگری بود، ۲۶۸ پروژه گردشگری در کشور با ۱۳ همت سرمایه‌گذاری در حضور وزیر میراث فرهنگی افتتاح شد.

مراسم افتتاح ۲۶۸ پروژه گردشگری با ۱۳ همت سرمایه گذاری و اشتغال برای ۲۸۳۰ نفر با حضور فعالان گردشگری و معاون گردشگری و مدیرکل گردشگری استان تهران در عمارت ملوکانه تهران برگزار شد.

در این مراسم طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی، آیینی شهردار منطقه ۱۲، قاسمی مدیر ستاد گردشگری شهرداری تهران، صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، فعالان گردشگری استان تهران، سرمایه گذاران بخش خصوصی و معاونان وزارت میراث‌فرهنگی حضور داشتند.

این پروژه ها شامل ۳۳ هتل و هتل آپارتمان ۹۸ اقامتگاه سنتی و بوم گردی، ۲۶ سفره خانه، ۱۲ مجتمع گردشگری و ۹۹ واحد دیگر از تاسیسات گردشگری بود.

ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در گردشگری

مراسم دیگر در هفته گردشگری، مراسم تقدیر از فعالان گردشگری و پیشکسوتان این حوزه بود که در تالار کوشک باغ هنر برگزار شد.

در این برنامه ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پدیده گردشگری برای همه کشورها غرورآفرین است. گردشگری در صنعت و دنیا نقش بنیادی دارد. بخشی از توسعه اقتصادی با بهره وری اتفاق می افتد. ۳۵ درصد از این سهم به بهره وری برمی‌گردد. اگر از اقتصاد صحبت میکنیم باید از گردشگری هم بهره ببریم.

هاشمی گفت: انسانها سلایق مختلف دارند کسی ممکن است زیست بوم کویری یا جلگه ای یا دریایی را بپسندد. اینجاست که هوش مصنوعی می تواند علایق ما را بشناسند و متناسب با آن محتوای قابل ارائه بدهد. استان‌های کشور را متناسب با نیاز ما ارائه دهد. در حوزه گردشگری و پزشکی هم همین طور است‌. نمی‌توان انتظار داشت که افراد واکنش های یکسانی داشته باشند.

وی افزود: هوش مصنوعی تولید محتوا را ساده کرده است زمانی تلاش می شد که تیمی برای محتوا داشته باشیم الان می‌توان سناریو داشت و با مولدهای هوش مصنوعی تصاویری خلق کرد که به شدت جذابیت داشته باشد اتفاقاً ظرفیت غنی ما به گونه ای است که می‌توان از این ظرفیت استفاده کنیم.

البته هاشمی نگفت که وزارتخانه او چه کارهایی در این حوزه برای گردشگری انجام داده است.

موزه ملی بالاخره باز شد

موزه ملی ایران در آستانه هفته گردشگری، در روز دوشنبه، هفتم مهرماه ۱۴۰۴ با گشایش یک نمایشگاه موزه ای به استقبال بازدیدکنندگان خواهد رفت و خدمات موزه ای خود را از سر گرفت.با توجه به تعطیلی ناشی از جنگ ۱۲ روزه، از این تهدید به عنوان فرصتی برای بهسازی زیرساخت ها و بازنگری در چیدمان و محتوا استفاده شده است و این عملیات همچنان ادامه دارد.

در اجرای بخشنامه ابلاغی معاونت میراث فرهنگی کشور، موزه ملی ایران موضوع بازگشایی موزه و را با جدیت در دستور کار قرار داده وبا گشایش نمایشگاه موزه ای برای بازدیدکنندگان و مخاطبانش شگفتانه هایی را در نظر دارد. گشایش سالن های اصلی موزه به صورت تدریجی انجام خواهد شد و زمان بازگشایی هر یک از موزه‌های وابسته به موزه ملی ایران در اطلاعیه های پسین اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ روایتگران ایران کهن گزیده ای از آثار موزه ملی ایران عنوان نمایشگاهی است که موزه ملی از ساعت ۱۱ روز هفتم مهر ماه آن را در محل موزه برپا کرد.

بازدید از موزه‌ها روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر رایگان شد

به دنبال برنامه های هفته گردشگری، بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌های میراث فرهنگی و محوطه‌های فرهنگی‌تاریخی در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه رایگان اعلام شد.

فولکس‌های رنگی در جاده‌های شمال پیمایش می‌کنند

این هفهت به دنبال برگزاری ۴۰۰ رویداد گردشگری درک شور، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با همکاری انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران، رالی تور گردشگری خانوادگی خودروهای فولکس را با حضور بلاگرهای سفر، گردشگری و خوراک برگزار کرد.

رالی تور گردشگری از چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ به مدت دو روز با حضور ۳۱ دستگاه خودروی تاریخی و کلاسیک فولکس بیتل و مشارکت بیش از ۱۰۰ نفر از خانواده‌ها، علاقه‌مندان و فعالان حوزه گردشگری، سفر و خوراک از جمله بلاگرها و اینفلوئنسرها در مسیر تهران تا نوشهر اجرا شد.

در این رویداد، هر خودرو به‌عنوان «سفیر گردشگری یک استان» با نام همان استان و تصویر یکی از نمادهای فرهنگی یا تاریخی آن مزین شد تا جلوه‌ای از تنوع و غنای جاذبه‌های ایران را به نمایش بگذارد.

در رالی تور گردشگری «ایران باشکوه» که با رویکرد فرهنگی و تاریخی برگزار شد، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تفریحی متنوعی در طول مسیر تهران، چالوس، نوشهر و نور در نظر گرفته شد.

۶۴ هتل از سوی دولت حمایت مالی شده‌اند

در این هفته علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی گردشگری خبر داد: ۲۶۴۷ پروژه در کشور در حال ساخت هست هدف ما حمایت از این پروژه هاست. ۱۵۳ پروژه پیشرفت ۹۰ درصدی دارد و امیدواریم تا خرداد سال آینده همه آنها به بهره برداری برسند.

وی گفت: با توجه به گشایش هایی که شد در سال گذشته حجم سرمایه گذاری ها دو و نیم‌همت بوده است. مجموع سرمایه گذاری با ۲۰ همت منابع از محل سپرده های خاص بوده است.

شالبافیان گفت: از محل منابعی که در اختیار وزارتخانه قرار گرفته ۶۴ هتل ۳۵ اقامتگاه سنتی و ۷۳ مجموعه گردشگری حمایت مالی شده اند. با تفاهمنامه ای که با مناطق آزاد امضا شد حجم پروژه های سرمایه گذاری کشور بسیار بیشتر خواهد شد. براساس گزارش وزیر کشور به دولت، صنعت گردشگری سومین حوزه از منظر سرمایه گذاری است. در ۱۳ استان و ۳۰ شهر سرمایه گذاری با معافیت های مالی رو به روست. در استان تهران هم تا سه سال قبل هر کسی که سرمایه گذاری می کرد باید عوارض و مالیات می‌داد ولی اکنون این اقدام تسهیل شده است.

برنامه‌ریزی برای برگزاری جشن مردمی مهرگان

این هفته علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی به فرا رسیدن ماه مهر اشاره کرد و گفت: جشن مهرگان، دومین جشن بزرگ ایران باستان پس از نوروز، نماد مهر، دوستی و شکرگزاری است که با اعتدال پاییزی و برداشت محصول پیوند دارد. این آئین سال گذشته (۲۰۲۴ میلادی) به‌طور مشترک توسط ایران و تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشری یونسکو به ثبت رسید.

وی ادامه داد: ثبت جهانی جشن مهرگان، علاوه بر تأکید بر ارزش‌های فرهنگی، ضرورت احیای مردمی آن را برجسته ساخته است و برای مانایی و ترویج آن باید برنامه‌ریزی کرد.

به گفته قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، این معاونت در نظر دارد با همکاری دیگر دستگاه‌ها، انجمن‌های مردم‌نهاد و … جشن مهرگان امسال را مردمی برگزار کند.

۲۷ اختیار از وزارت میراث فرهنگی به استان‌ها تفویض شد

سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی در این هفته گفت: درهای هتل‌ها در جنگ ۱۲ روزه به روی مردم باز شد صحنه زیبایی که تا امروز به تصویر کشیده نشده بود. دولت گردشگری را در اولویت قرار داده است.

وی گفت: گردشگر یعنی کسی که از خارج به داخل بیاید او به جذابیت امنیت و زیرساخت نیاز دارد. مسیر گردشگری ایران تا قبل از جنگ به سرعت در حال توسعه بود. در فروردین امسال ۴۸ و نیم درصد رشد گردشگری نسبت به سال قبل داشتیم. گردشگری دچار خسارت شد ولی اراده ما به جبران است.

وی گفت: رئیس‌جمهور و دولت گردشگری را جزو سه اولویت اصلی کشور قرار داده‌اند. برای تحقق این رویکرد، منابع مالی بی‌سابقه‌ای اختصاص یافته است؛ شامل ۲۰ همت از سوی بانک مرکزی، ۴ همت از صندوق توسعه ملی، ۴ همت از شبکه بانکی و ۶ همت از محل تبصره‌های بودجه، به‌علاوه تخصیص ۲۰ درصد منابع استانی. اراده دولت رئیس جمهور و سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد و وزارت گردشگری این است که شرایطی فراهم کنیم که جامعه بزرگ گردشگری رشد کند.