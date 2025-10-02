نوبخت: ایجاد فضایی برابر برای ناشنوایان مسئولیتی همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگا چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته جهانی ناشنوایان استان مازندران که در ساری برگزار شد، بر اهمیت ایجاد فضایی برابر و فرصتهای برابر برای ناشنوایان تأکید کرد.
وی اظهار داشت: امروز گرد هم آمدهایم تا از توانمندیها و استعدادهای ناشنوایان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی قدردانی کنیم و بگوییم ناشنوایی محدودیتی برای حضور فعال در جامعه نیست.
فرماندار ساری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال، مسکن و مناسبسازی فضای شهری برای ناشنوایان، گفت: همکاری دستگاههای اجرایی با بهزیستی در شهرستان ساری باعث شده گامهای مؤثری برای بهبود کیفیت زندگی این عزیزان برداشته شود.
نوبخت آموزش زبان اشاره را ابزاری حیاتی برای ارتباط بهتر و همدلی بیشتر میان افراد جامعه دانست و افزود: جامعهای که زبان دلها را بشناسد و از رذایل اخلاقی فاصله گیرد، میتواند به توسعه پایدار دست یابد.
وی همچنین تأکید کرد: همه اقشار و اقوام باید با همدلی و اتحاد دست در دست هم، زمینههای پیشرفت و موفقیت ایران اسلامی را فراهم کنند.
در ادامه این مراسم، رقیه رحمانی، سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران، با اشاره به اهمیت هفته جهانی ناشنوایان گفت: امروز گردهم آمدهایم تا یادآور شویم که سکوت ناشنوایان پر از پیامهای بلند انسانی است؛ پیامهایی که اگر با دل شنیده شوند، از هر صدایی رساترند.
وی افزود: رشد اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که هیچ فردی از جامعه کنار گذاشته نشود. ناشنوایان با وجود تمام سختیها هر روز ثابت میکنند که محدودیتها نمیتوانند مانع شکوفایی استعدادها شوند.
رحمانی ادامه داد: کمشنوایان و ناشنوایان با صبوری، تلاش و امید نشان میدهند که زندگی را میتوان با نگاهی متفاوت اما پرمعنا ادامه داد. وظیفه ما بهعنوان مدیران و خدمتگزاران این است که موانع را برداریم و فرصتها را هموار کنیم تا این قشر توانمند با اعتماد به نفس در همه عرصههای اجتماعی و اقتصادی حضور فعال داشته باشند.
سرپرست بهزیستی مازندران با اشاره به اقدامات این اداره کل در حوزه توانمندسازی، آموزش، توانبخشی و اشتغال ناشنوایان گفت: با همکاری دستگاههای مختلف، گامهای موثری برداشته شده و مسیر پیش رو با همدلی و عزم جدی ادامه خواهد یافت.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی انسانی، مدیریتی و عدالتمحور نسبت به ناشنوایان هستیم. جامعهای که صدای خاموش اما پرمعنای ناشنوایان را بشنود، جامعهای سالمتر، پویاتر و متحدتر خواهد بود.
رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همدلی، عشق و مدیریتی عدالتمحور فردایی بسازیم که در آن ناشنوایان نه در حاشیه، بلکه در متن جامعه بدرخشند.
