گردشگری، فرصت استثنایی برای توسعه کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از موزه یاسوج، اظهار کرد: از زمان سفر وزیر به یاسوج و سیسخت امیدوار شدیم که قطعاً این سفر مایه خیر و برکت خواهد بود. چون سند بالادستی ما، گردشگری است.
نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با ترسیم مسیر توسعه کشور افزود: وضعیت کشور از لحاظ آبوهوایی و زیستمحیطی مطلوب نیست و این یک تهدید ملی محسوب میشود. اما این تهدید برای منطقه خوشآبوهوای ما به یک فرصت استثنایی تبدیل شده است که باید زیرساختهای آن را آماده کنیم تا هم خدمات مطلوب ارائه دهیم و هم بهره لازم را ببریم
استان به عنوان پناهگاه امن در پدافند غیرعامل
وی با اشاره به نقش استان در شرایط بحرانی، تصریح کرد: موضوع بعدی، بحث پدافند غیرعامل است زیرا در جنگ دوازده روزه، این منطقه به دلیل آبوهوای مناسب و امنیت بالا، پناهگاه امنی برای بسیاری از هموطنان بود. امروز که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، برای شناسایی و آمادهسازی مکانهای امن و خوشآبوهوا برنامهریزی کنیم و استان ما این پتانسیل را دارا است که در این زمینه بیش از هر چیز، نیازمند مساعدت و توجه همهجانبه وزیر است
گردشگری؛ محرک اقتصادی پاک و دارای ارزش افزوده
بهرامی در مقایسه صنعت و گردشگری بیان کرد: صنعت اگرچه ارزش افزوده ایجاد میکند، اما آلایندگیهای خاص خود را نیز به همراه دارد زیرا در مقابل، گردشگری نه تنها در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رونق اقتصادی تأثیرگذار است، بلکه به عنوان یک سرمایه اجتماعی سالم و مفید، تأثیرات مثبت چندبعدی به جا میگذارد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت بینظیر استان گفت: استان ما یک استان چهارفصل است، ما حتی پیست اسکی داریم که با حداقل مسافت قابل دسترسی است.
