  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله

سخنگوی فراجا از آغاز ثبت‌نام گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا اعلام کرد: ثبت‌نام و صدور گواهینامه ویژه نوجوانان ۱۶ ساله پسر برای موتورسیکلت‌های ۵۰ سی‌سی و ۱۲۵ سی‌سی آغاز می‌شود.

افزایش ساعت کاری مراکز پلیس

به گفته وی ساعات کاری مراکز خدمات‌رسانی پلیس و شماره‌گذاری به مدت دو ساعت تمدید خواهد شد.

بخشودگی و تقسیط جرائم رانندگی

سخنگوی فراجا خاطرنشان کرد: در این ایام طرح بخشودگی دو برابری جرائم رانندگی و همچنین امکان تقسیط جرائم اجرا می‌شود.

رسیدگی مجازی به تخلفات رانندگی

وی با اشاره به تحول در خدمات الکترونیک پلیس افزود: فرایند رسیدگی به شکایات و اعتراض به تخلفات رانندگی از طریق بستر مجازی به‌صورت آزمایشی آغاز خواهد شد.

تسهیل خدمات گذرنامه‌ای

سردار منتظرالمهدی ادامه داد: ارائه خدمات گذرنامه‌ای نیز با هدف تسریع و تسهیل، هم به صورت مجازی و هم از طریق مراجعه حضوری انجام خواهد شد.

خدمات سربازی و وظیفه عمومی

وی در پایان به خدمات حوزه سربازی پرداخت و گفت: تمدید و تغییر تاریخ اعزام به خدمت با درخواست متقاضیان امکان‌پذیر است. بررسی و توجیه غیبت و همچنین بخشش غیبت سنواتی با مراجعه مشمولان به دفاتر پلیس +۱۰ و رده‌های وظیفه عمومی انجام می‌شود.

کد خبر 6609097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سیروس IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      گواهینامه پیش کش من ایرانی به شعورم توهین میشه شما خودروی اشغال تولید کنید ومن مصرف کننده را به هر دلیل مجبور به استفاده دراز مدت آن کنید بعد با قانون من درآوردی ناچار به معاینه فنی وهزینه های آن کنید صفر این خودروها به درد سطل اشغالی می خورد

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها