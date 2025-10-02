صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا اعلام کرد: ثبت‌نام و صدور گواهینامه ویژه نوجوانان ۱۶ ساله پسر برای موتورسیکلت‌های ۵۰ سی‌سی و ۱۲۵ سی‌سی آغاز می‌شود.

افزایش ساعت کاری مراکز پلیس

به گفته وی ساعات کاری مراکز خدمات‌رسانی پلیس و شماره‌گذاری به مدت دو ساعت تمدید خواهد شد.

بخشودگی و تقسیط جرائم رانندگی

سخنگوی فراجا خاطرنشان کرد: در این ایام طرح بخشودگی دو برابری جرائم رانندگی و همچنین امکان تقسیط جرائم اجرا می‌شود.

رسیدگی مجازی به تخلفات رانندگی

وی با اشاره به تحول در خدمات الکترونیک پلیس افزود: فرایند رسیدگی به شکایات و اعتراض به تخلفات رانندگی از طریق بستر مجازی به‌صورت آزمایشی آغاز خواهد شد.

تسهیل خدمات گذرنامه‌ای

سردار منتظرالمهدی ادامه داد: ارائه خدمات گذرنامه‌ای نیز با هدف تسریع و تسهیل، هم به صورت مجازی و هم از طریق مراجعه حضوری انجام خواهد شد.

خدمات سربازی و وظیفه عمومی

وی در پایان به خدمات حوزه سربازی پرداخت و گفت: تمدید و تغییر تاریخ اعزام به خدمت با درخواست متقاضیان امکان‌پذیر است. بررسی و توجیه غیبت و همچنین بخشش غیبت سنواتی با مراجعه مشمولان به دفاتر پلیس +۱۰ و رده‌های وظیفه عمومی انجام می‌شود.