به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح پنجشنبه در بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه راه‌آهن بوشهر - شیراز در دشتستان اظهار کرد: اتصال استان بوشهر به خط ریل سراسری یک مطالبه دیرینه است که تاکنون محقق نشده است.

وی بیان کرد: تکمیل پروژه راه آهن بوشهر با بودجه‌های معمولی نشدنی است و نیازمند تامین بودجه از روش‌های دیگر است که امیدواریم این طرح با کمک شما با سرعت بیشتری اجرا شود.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی به ظرفیت‌های متنوع استان بوشهر از جمله داشتن ۹۰۰ کیلومتر ساحل و استقرر صنایع بزرگ انرژی، حوزه کشاورزی و ... اشاره کرد و افزود: سهم بوشهر از مزایای خط ریلی کشور عادلانه نیست.

وی تصریح کرد: آنچه در مسیر ترانزیتی کشور می‌بینیم سهم اختصاصی به بوشهر عادلانه نبوده است و تا کنون بوشهر از مزایای خط ریلی محروم مانده و اکنون هم روند اجرای طرح بسیار کند است.

وی همچنین با اشاره به خواسته مردم منطقه بوشکان گفت: اکنون در منطقه محروم بوشکان هستیم که مسیر دسترسی به این منطقه نیازمند بهسازی و تعمیر جدی است.