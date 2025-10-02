قلندرشریف: ایمنی شهروندان خط قرمز مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف صبح پنجشنبه در مراسم رژه خودرویی و تجهیزات آتش نشانی اظهار کرد: آتشنشانان قهرمانانی هستند که دل به خطر میزنند و در راه خدمت و نجات جان مردم ایثارگری میکنند.
شهردار مشهد گفت: در لایحهای که هماکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، رسمیت یافتن شهدای آتشنشان و الحاق آنان به بنیاد شهید پیشبینی شده و امیدواریم با تصویب و تأیید نهایی، خدمات شایستهتری به خانوادههای این عزیزان ارائه شود.
وی بیان کرد: یکی از اصول مهم در حوزه ایمنی، توجه مردم به نکات پیشگیرانه است؛ هرچند نیروهای آتشنشانی همواره آماده جانفشانی هستند، اما رعایت نکات ایمنی در منازل و اماکن عمومی میتواند از بسیاری حوادث جلوگیری کند.
قلندرشریف بیان کرد: کاهش تماسهای مزاحم با سازمان آتشنشانی از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد یکی از اقدامات مهم بوده، فرهنگسازی در این زمینه ضروری است.
شهردار اظهار کرد: بیش از ۱۷۰ ساختمان در فهرست ناایمنها قرار دارند که نمونهای از آن مجتمع تجاری قائم است؛ این ساختمانها نیازمند تعیین تکلیف فوری و اجرای الزامات ایمنی هستند لذا از دستگاههای مرتبط، از جمله دادگستری و دادستانی استان، درخواست دارم با جدیت این موضوع را پیگیری کنند.
وی گفت: سازمان آتشنشانی مشهد مقدس در سطح ملی نهادی پیشرو است و با ۵۶ ایستگاه فعال، در حال نزدیک شدن به استاندارد جمعیتی است. میانگین زمان رسیدن نیروها به محل حادثه حدودا چهار دقیقه است که رقمی مطلوب در مقایسه با استانداردهای جهانی محسوب میشود.
قلندرشریف گفت: احداث ایستگاه آتشنشانی میدان شریعتی با موقعیت راهبردی در نزدیکی بیمارستانهای بزرگ و مراکز تجاری میتواند زمان حضور نیروها را به کمتر از چهار دقیقه کاهش دهد. باید در امر واگذاری زمین و آغاز عملیات ساخت این ایستگاه ها سرعت بخشید.
شهردار مشهد گفت: ایمنی و سلامت شهروندان اصلیترین خط قرمز مدیریت شهری است و برنامههای دوره ششم مدیریت شهری در حوزه ایمنی تا امروز نزدیک به ۱۰۰ درصد تحقق یافته است.
