۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

دستگیری ۳ عامل چاقو کشی در شاهرود؛ اختلافات شخصی انگیزه مجرمان بود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری سه عامل چاقو کشی در یکی از محلات شهر شاهرود خبر داد و گفت: وجود اختلافات شخصی انگیزه اصلی این متهمان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود، بیان داشت: در پی اعلام چاقو کشی در یکی از مناطق شهر بلافاصله نیروهای کلانتری ۱۱ به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متهمان پیش از حضور ماموران از محل گریختند، افزود: کار تحقیقات تخصصی آغاز و بررسی های لازم روی پرونده انجام گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود از شناسایی عاملان اصلی درگیری و چاقوکشی خبر داد و ابراز داشت: پلیس توانست در کمترین مدت طی عملیات غافلگیرانه سه نفر را دستگیر کند.

شائینی با بیان اینکه یک نفر در این حادثه مصدوم شد، تصریح کرد: مصدوم به بیمارستان انتقال و خوشبختانه با تلاش کادر درمان خطر رفع و حال او مساعد است.

وی با بیان اینکه متهمان در مقر انتظامی به بزه خود اعتراف کردند، افزود: وجود اختلافات شخصی علت و انگیزه اصلی این متهمان بود.

