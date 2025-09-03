تأکید بر سه رکن جذابیت، امنیت و زیرساخت در توسعه گردشگری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان و نمایندگان تشکلهای گردشگری استان قم اظهار داشت: قم از روحی تاریخی و تمدنی برخوردار است که نباید تنها در کالبد شهری آن خلاصه شود و باید این هویت به نسل جوان در مدارس و دانشگاهها منتقل گردد تا زندگی در این جغرافیا مایه افتخار آنان باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موزهای در قم افزود: مخازن این موزه در سطح ملی بینظیر است و اگر اشیای ارزشمند آن در معرض دید عموم قرار گیرد، تصویر متفاوتی از قم نزد ایرانیان و جهانیان شکل خواهد گرفت.
وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: ظرفیتهای تاریخی و باستانی قم هنوز بهطور کامل کشف نشده و نیازمند کاوشهای علمی و جدی است.
صالحیامیری تصریح کرد: قم باید همزمان با معرفی ظرفیتهای زیارتی خود، تاریخ و تمدن این شهر را نیز به گردشگران عرضه کند. وی از استاندار قم و مدیرکل میراث فرهنگی استان خواست تا با مشارکت شهرداری و بهرهگیری از مشاوران متخصص، «طرح جامع دهساله گردشگری» را تدوین کنند تا مسیر توسعه استان در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روشن شود.
وزیر میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش قم را در آستانه جهشی بزرگ دانست و گفت: آینده روشنی در انتظار این استان است و نمایشگاههای معرفی توانمندیهای قم باید با جدیت دنبال شود تا اساتید دانشگاه و نخبگان از ظرفیتهای واقعی استان آگاه شوند.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای کلان گردشگری کشور اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه با بیش از دو هزار صفحه سند مدون، تکلیف استانها در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشخص کرده و لازم است قم متناسب با این برنامه، سندی جامع و کمی برای خود تدوین کند.
صالحیامیری در ادامه به آمار گردشگران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر وارد ایران شدند و این رقم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر افزایش یافت.
وی ادامه داد: اگرچه شرایط جنگی و حملات رژیم صهیونیستی بر روند گردشگری اثر منفی گذاشت، اما روند بازگشت به شرایط عادی آغاز شده و پیشبینی میشود در شش ماه آینده وضعیت به حالت قبل بازگردد.
وی از بازتعریف کشورهای هدف گردشگری ایران خبر داد و افزود: آسیای میانه، قفقاز، خلیج فارس، عراق، عربستان، مصر و اندونزی از مهمترین مقاصد جدید گردشگری کشور هستند و قم باید سهم خود را از این بازارها دریافت کند.
وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه گردشگری با شعار و بنر محقق نمیشود، سه عامل جذابیت، امنیت و زیرساخت را لازمه رونق این صنعت دانست و گفت: قم در دو مؤلفه اول برخوردار است اما در حوزه زیرساختها با ضعف جدی مواجه است.
وی با اشاره به برنامههای دولت برای جذب سرمایهگذار، خواستار برگزاری همایش ملی سرمایهگذاری در قم شد و گفت: بستههای سرمایهگذاری باید شفاف و روشن تدوین شود.
وی، پنج مشوق اصلی دولت برای سرمایهگذاران شامل معافیت ۸۰ درصدی عوارض، امکان واردات ۲۰۰ قلم کالای هتلی با تعرفه صفر، ایجاد مجتمعهای ترکیبی، استفاده از منابع آبی و طبیعی برای تأسیسات گردشگری و تخفیف ویژه در تعرفه گاز و برق است.
صالحیامیری در ادامه به مطالبات فعالان گردشگری اشاره کرد و گفت: سه مطالبه اصلی این بخش شامل «بیمه، مالیات و استمهال تسهیلات» در دستور کار دولت قرار گرفته و تا پایان شهریور ابلاغیههای مربوط صادر خواهد شد.
وی همچنین از پیگیری جدی معافیتهای مالیاتی، افزایش نرخ خدمات متناسب با تورم و تخصیص ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این حوزه خبر داد.
وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت بافت تاریخی قم خاطرنشان کرد: تبدیل این بافت به مراکز گردشگری و صنایع دستی میتواند موجب رونق تازهای در شهر شود.
وی همچنین از تفویض ۲۷ اختیار وزارتخانه به استاندار قم خبر داد و افزود: این اقدام روند سرمایهگذاری در استان را تسهیل و فرآیندها را کوتاهتر خواهد کرد.
صالحیامیری با عذرخواهی از مردم قم بابت برخی کاستیها گفت: دولت در شرایط دشوار فعلی که نه جنگ و نه صلح بر کشور حاکم است، اولویت خود را تأمین نیازهای اساسی مردم قرار داده و هیچ شأنی جز خدمتگزاری برای ملت قائل نیست.
