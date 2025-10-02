پوتین: غرب سیاست دیکته کردن را کنار بگذارد؛شکست نسخه غرب درباره فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: ما از همکاری با کشورهای غربی استقبال می کنیم اما آنها نمی خواهند سیاست دیکته کردن را ترک کنند. هرگز قدرتی در جهان نیست که خواسته های خود را به همگان دیکته کند. اتخاذ تصمیمات یک جانبه در جهان بدون در نظر گرفتن منافع دیگران ممکن نیست. تمام تلاش ها برای دیکته کردن به کشورهای دیگر شکست خورده است. هر قدرتی حد و مرزی دارد و ما شاهد درگیری کشورها برای تحقق منافعشان خواهیم بود.

پوتین تصریح کرد: رقبای ما تمام تلاششان را برای تسلیم کردن ما از طریق تحریم ها کردند. برقراری تعادل در جهان بدون مشارکت روسیه ممکن نیست. منافع کشورها نمی تواند به صورت کامل با یکدیگر تطابق داشته باشد. بلندپروازی های سلطه جویانه شکست خواهد خورد. روسیه هراسی توسط کشورهای غربی یک اقدام پوچ و توخالی است. ما به دنبال حمله به کشورهای عضو ناتو نیستیم. به هر تهدیدی علیه روسیه قاطعانه پاسخ می دهیم.تمام کشورهای ناتو در حال جنگ با روسیه هستند و این کشورها به اوکراین کمک های اطلاعاتی و تسلیحاتی می دهند.اگر ناتو به مرزهای روسیه نزدیک نمی شد اجتناب ورزیدن از این جنگ ممکن می شد.

وی بیان کرد: اوضاع در خاورمیانه متشنج است و غرب نتوانسته یک راهکار برای حل درگیری ها میان فلسطین و اسرائیل ارائه دهد.روسیه طرح های ارائه شده از سوی ترامپ در خصوص فلسطین را بررسی می کند. نمی توان این درگیری را بر اساس نسخه غرب حل کرد چرا که این نسخه ناکارآمد است. اوضاع در غزه یک واقعه مهیب در تاریخ معاصر به شمار می رود. روسیه به صورت کلی آماده حمایت از طرح ترامپ برای حل درگیری ها در غزه است. انتقال اداره غزه به محمود عباس بهترین گزینه است.تشکیل کشور فلسطین اساس حل این نزاع است. ما تماس هایی با جنبش حماس داریم.

پوتین در خصوص تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر نیز گفت که این حمله ناگهانی و غافلگیرانه بود.