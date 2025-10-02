به گزارش خبرنگار مهر، بیستوهفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال مردان ایران از امروز آغاز شد و شامگاه پنجشنبه در حساسترین بازی هفته نخست، تیم کاله مازندران در سالن پیامبر اعظم(ص) آمل میزبان استقلال تهران بود.
کاله که با تغییرات گسترده در کادر فنی و جذب بازیکنان جدید پا به فصل تازه گذاشته، نمایش امیدوارکنندهای داشت و در بیشتر دقایق بازی حریف تازهوارد اما مدعی خود را تحت فشار قرار داد. حمایت پرشور تماشاگران کاله که سالن پیامبر اعظم را مملو از هیجان کرده بودند، فضای خاصی به این دیدار بخشیده بود. هواداران آملی یکصدا تیم محبوبشان را تشویق کردند و تا آخرین لحظه ایستادند.
شاگردان فرزاد کوهیان با بازی منسجم و جنگندگی مثالزدنی، صحنههای جذاب زیادی خلق کردند و حتی تا دقایق پایانی پا به پای استقلال پیش رفتند. اما در نهایت تجربه بالای مهران شاهینطبع روی نیمکت استقلال و درخشش چند بازیکن کلیدی آبیپوشان پایتخت، ورق را برگرداند و استقلال موفق شد در نخستین حضور خود در لیگ برتر، با نتیجه ۷۴ بر ۶۴ پیروز شود.
این شکست برای کاله اگرچه تلخ بود، اما نمایش امیدوارکننده بازیکنان و حمایت کمنظیر تماشاگران نشان داد که نماینده مازندران میتواند در ادامه فصل حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.
