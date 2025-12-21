به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز یکشنبه در جلسه بررسی مصوبات لالی و اندیکا گفت: رشد و توسعه پایدار خوزستان در گرو تقویت هویت استانی و نگاه یکپارچه به تمامی مناطق است.
وی تصریح کرد: اگر این تفکر که ما متعلق به یک استان پهناور، پرجمعیت و متنوع هستیم، نهادینه شود، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.
استاندار خوزستان با اشاره به بررسی مشکلات دو شهرستان لالی و اندیکا در این جلسه افزود: به نظر میرسد پرداختن به مسائل تنها یک شهرستان در هر جلسه، مناسبتر است.
موالیزاده توضیح داد: بهتر است فرمانداران، مسائل را پیش یا پس از سفر، در حوزههای عمرانی، اقتصادی و سایر بخشها دستهبندی و اولویتبندی کنند تا تصمیمگیری لازم با تمرکز بیشتری انجام شود.
وی توسعه شهرکهای صنعتی با محوریت فرآوری محصولات کشاورزی و فعالسازی ظرفیتهای بینظیر گردشگری را دو راهبرد اساسی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق شمال و شمال شرق استان برشمرد.
استاندار خوزستان با اشاره به تغییر آب و هوا و سرسبزی این مناطق در فصولی از سال، خاطرنشان کرد: در ایام عید، شاهد رفتوآمد قابل توجه گردشگران به لالی، اندیکا و دزپارت بودیم که این یک فرصت طلایی است.
موالیزاده بر لزوم ایجاد امکانات برای بهرهبرداری از این فرصت تأکید کرد و گفت: ما باید برای ایجاد امکانات اقامتی و توسعه بومگردی و کشاورزی در این منطقه برنامهریزی کنیم.
وی اضافه کرد: اگر بخشی از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری نیز در این منطقه محقق شود، به تحول اقتصاد منطقه کمک شایانی خواهد کرد.
استاندار خوزستان، موضوع آموزش و ماندگاری نیروی انسانی متخصص را از دیگر اولویتهای مهم دانست و با اشاره به بازدید میدانی از یک درمانگاه، به دغدغه یکی از پرسنل بومی اشاره کرد و افزود: مشکلاتی در زمینه امکانات درمانی، آمبولانس و تختهای بستری وجود دارد که حل آنها نیازمند اهتمام جدی است و ما پیگیر خواهیم بود.
موالیزاده در ادامه با اشاره به سفرهای اخیر به شهرستانهای لالی و اندیکا، اظهار داشت: در این سفرها، موضوعات مختلفی از جمله راه، درمان، اشتغال، خدمات شهری، انرژی، آب، فاضلاب و برق مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: پس از سفرها، با دعوت از مسئولان ذیربط، مصوبات در بازههای زمانی مشخص پیگیری میشوند تا به مرحله عمل درآیند و این روند ادامه دارد.
