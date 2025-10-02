  1. استانها
شهرداری بندرعباس در گام نخست لیگ دسته دوم شکست خورد

بندرعباس ـ تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در نخستین دیدار خود در رقابت‌های لیگ دسته دوم کشور، مقابل سپاهان نوین اصفهان تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان نادر غله‌بانی پنجشنبه شب در ورزشگاه خانگی برابر سپاهان نوین اصفهان با نتیجه یک بر صفر مغلوب شدند تا آغاز فصل برای نماینده بندرعباس با ناکامی همراه شود.

رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور با حضور ۲۸ تیم در دو گروه در حال برگزاری است که تیم فولاد هرمزگان در گروه نخست و شهرداری بندرعباس در گروه دوم حضور دارند.

بر اساس برنامه، دو نماینده فوتبال هرمزگان در هفته آینده به میدان خواهند رفت؛ فولاد هرمزگان در دیداری خانگی و شهرداری بندرعباس در دیداری خارج از خانه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۳ و ۲۴ مهرماه به مصاف حریفان خود می‌روند.

