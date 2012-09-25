سه زلزله هشت شهر استان تهران را لرزاند/ 9 زلزله در 10 روز

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین زلزله سه شنبه 4 مهرماه 1391 در جوادآباد از توابع شهرستان ورامین روی داد که به بزرگی 3.5 در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) بود و شهرستان پیشوا را نیز لرزاند.

این زمین لرزه در ساعت 11 و 45 دقیقه و سه ثانیه صبح امروز در عمق ۱۳ کیلومتری زمین روی داد که موقعیت رومرکز آن توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۳۴.۸۱ شمالی و ۵۱.۹۶ شرقی اعلام شد.

زلزله 3.5 ریشتری جوادآباد و پیشوا با عدم قطعیت مکانی ۰.۸۷+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی و ۱.۱۱+/- کیلومتر در جهت شرقی – غربی بوده است.

این زمین لرزه در51 کیلومتری جواد آباد، 57 کیلومتری گرمسار در استان سمنان، 59 کیلومتری پیشوا و 109 کیلومتری تهران بزرگ روی داد.

زلزله ۲.۲ ریشتری در کیلان، دماوند و آبسرد

ساعت 8 و 15 دقیقه و یک ثانیه صبح امروز نیز زلزله ای به بزرگی 2.2 در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) شهرهای کیلان، دماوند و آبسرد در شهرستان دماوند را لرزاند.

موقعیت رومرکز زلزله توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۳۵.۵۷ شمالی و ۵۲.۳۴ شرقی در عمق 11 کیلومتری زمین گزارش شده است.

عدم قطعیت مکانی این زمین لرزه نیز ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی و ۱.۱۱+/- کیلومتر در جهت شرقی – غربی بوده است.

این زلزله در 15 کیلومتری کیلان، 30 کیلومتری دماوند، 31 کیلومتری آبسرد در شهرستان دماوند و 86 کیلومتری تهران بزرگ روی داد.

تهران، شهرری و باقرشهر هم لرزیدند

ساعت 12 و 37 دقیقه و 22 ثانیه عصر سه شنبه نیز شهرهای ری، باقرشهر و تهران با زمین لرزه ای به بزرگی 2 در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) لرزیدند.

این زلزله با موقعیت رومرکز ۳۵.۶۱ شمالی و ۵۱.۵۳ شرقی در عمق ۱۷ کیلومتری زمین با عدم قطعیت مکانی ۳.۴۸+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی و ۲.۲۲+/- کیلومتر در جهت شرقی – غربی روی داد.

این زمین لرزه در 8 کیلومتری ری، 14 کیلومتری باقرشهر و 15 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شده است.

هنوز گزارشی از تلفات جانی و مالی هیچ کدام از این زمین لرزه ها گزارش نشده است.

شش زلزله در هشت روز

از شنبه هفته گذشته تا یکشنبه دوم مهرماه شش زلزله دیگر نیز نقاط مختلف استان تهران را لرزانده بود.

زلزله ای به بزرگی 2 در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت 20 و 24 دقیقه و 55 ثانیه روز یکشنبه دوم مهرماه، شهرهای کیلان، دماوند و آبسرد در شهرستان دماوند را لرزاند.

همان روز زلزله ای به بزرگی 2 در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) شهرهای لواسان، پردیس و بومهن در شهرستانهای شمیرانات و تهران را در ساعت 11 و 42 دقیقه و 51 ثانیه صبح به لرزه درآورد که این زمین لرزه در11 کیلومتری لواسان شهرستان شمیرانات،11 کیلومتری پردیس و14 کیلومتری بومهن در بخش مرکزی تهران و35 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.

زلزله ای به بزرگی ۲.۱در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) چهارشنبه شب گذشته 29 شهریورماه شهرهای فیروزکوه و کیلان در شهرستانهای فیروزکوه و دماوند را لرزاند تا چهارمین زلزله شرق استان تهران در پنج روز رخ دهد.

آن زمین لرزه در 27 کیلومتری فیروزکوه در استان تهران، 36 کیلومتری آرادان در استان سمنان، 41 کیلومتری کیلان در شهرستان دماوند و 111 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.

همچنین زلزله ای به بزرگی ۲.۴در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت 10 صبح دوشنبه 27 شهریور 1391 شهرهای دماوند، رودهن و آبسرد در شهرستان دماوند را برای سومین بار در سه روز لرزاند.

زلزله ای به بزرگی ۲.۱ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت 19 و 10 دقیقه و 46 ثانیه یکشنبه 26 شهریور 1391 نیز رودهن و آبسرد در شهرستان دماوند و بومهن در بخش مرکزی تهران را لرزاند.

آن زمین لرزه در 10 کیلومتری رودهن، 11 کیلومتری آبسرد، 11 کیلومتری بومهن و 45 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.

زلزله ای به بزرگی ۲.۳ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) نیز بامداد شنبه شهرستانهای دماوند و فیروزکوه را لرزاند که این زمین لرزه در 33 کیلومتری دماوند، 35 کیلومتری فیروزکوه، 39 کیلومتری کیلان و 92 کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.