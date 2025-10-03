  1. بین الملل
انهدام ۲۰ پهپاد اوکراینی به دست روسها

وزارت دفاع روسیه از انهدام دهها پهپاد اوکراینی طی ساعات گذشته خبر داد که قصد انجام حملاتی در داخل روسیه داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۲۰ پهپاد اوکراینی طی شب گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۲۰ پهپاد اوکراینی را که قصد انجام حملاتی در داخل اراضی روسیه را داشتند، منهدم کردند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که این پهپادها بر فراز مناطق مختلف منهدم شده است از جمله ۹ پهپاد بر فراز آبهای دریای سیاه، ۴ پهپاد بر فراز استان ورونژ، سه پهپاد بر فراز بلگورود، سه پهپاد بر فراز کریمه و یک پهپاد نیز بر فراز منطقه کورسک رهگیری و منهدم شدند.

