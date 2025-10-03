علت واژگونی اتوبوس در جاده فیروزکوه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: ساعت ۰۷:۴۰ صبح امروز (۱۱ مهر ۱۴۰۴) یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از مبدا قزوین به سمت سوادکوه در حرکت بود، در محور فیروزکوه، محدوده امینآباد (سیبلند) واژگون شد.
وی افزود: در این حادثه ۴ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۲۰ نفر دیگر مجروح شدند. از مجموع مصدومان، ۲ نفر به بیمارستان امام خمینی فیروزکوه، ۳ نفر به بیمارستان سوم شعبان دماوند و ۳ نفر دیگر با بالگرد به تهران اعزام شدند. سایر مصدومان نیز به صورت سرپایی درمان شدند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: اتوبوس حادثهدیده دارای ۳۳ سرنشین بود که به مقصد آلاشت، سوادکوه در قالب تور در حرکت بودند.
سرهنگ کرمیاسد تصریح کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد که خستگی و خوابآلودگی راننده از عوامل احتمالی واژگونی اتوبوس بوده است و تحقیقات تکمیلی پلیس راه برای تعیین دقیق علت حادثه ادامه دارد.
