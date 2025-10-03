  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

علت واژگونی اتوبوس در جاده فیروزکوه اعلام شد

علت واژگونی اتوبوس در جاده فیروزکوه اعلام شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا علت واژگونی امروز یک دستگاه اتوبوس در جاده فیروزکوه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: ساعت ۰۷:۴۰ صبح امروز (۱۱ مهر ۱۴۰۴) یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از مبدا قزوین به سمت سوادکوه در حرکت بود، در محور فیروزکوه، محدوده امین‌آباد (سیب‌لند) واژگون شد.

وی افزود: در این حادثه ۴ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۲۰ نفر دیگر مجروح شدند. از مجموع مصدومان، ۲ نفر به بیمارستان امام خمینی فیروزکوه، ۳ نفر به بیمارستان سوم شعبان دماوند و ۳ نفر دیگر با بالگرد به تهران اعزام شدند. سایر مصدومان نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: اتوبوس حادثه‌دیده دارای ۳۳ سرنشین بود که به مقصد آلاشت، سوادکوه در قالب تور در حرکت بودند.

سرهنگ کرمی‌اسد تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که خستگی و خواب‌آلودگی راننده از عوامل احتمالی واژگونی اتوبوس بوده است و تحقیقات تکمیلی پلیس راه برای تعیین دقیق علت حادثه ادامه دارد.

کد خبر 6609870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها