۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کشتی مارینت+فیلم

منابع خبری اعلام کردند که نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی مانع ادامه حرکت کشتی مارینت به سمت غزه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، فعالان در کشتی مارینت اعلام کردند که کشتی جنگی رژیم صهیونیستی مسیر آنها را سد کرده است.

این فعالان بیان کردند: کشتی جنگی اسرائیلی مانع ادامه حرکت ما شده است.

منابع خبری فیلمی از حمله نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به این کشتی منتشر کردند.

ساعاتی قبل خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که ۹ کشتی وابسته به «ناوگان آزادی برای شکستن محاصره غزه» همچنان در حال حرکت به سمت نوار غزه هستند و در حال حاضر در فاصله ۴۷۰ مایلی این منطقه قرار دارند.

همچنین بر اساس این گزارش، کشتی «مارینت» از ناوگان جهانی صمود موفق شده است خود را به فاصله ۵۴ مایلی از سواحل غزه برساند.

همزمان منابع خبری از خروج ۴۵ کشتی غیرنظامی از بندر هاتای ترکیه در حمایت از «ناوگان جهانی صمود» خبر دادند.

