  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

مرگ ۲ نفر در حادثه واژگونی وانت نیسان در الیگودرز

مرگ ۲ نفر در حادثه واژگونی وانت نیسان در الیگودرز

خرم‌آباد - سرپرست پلیس‌راه لرستان از فوت دو نفر در حادثه واژگونی وانت نیسان در جاده روستایی «کزنار» شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله نادری در سخنانی، اظهار داشت: ساعت ۰۳:۳۰ صبح امروز جمعه راننده وانت نیسان که در محور روستایی «کزنار» الیگودرز در حال تردد بود، به دلیل خستگی و عدم توجه کافی به مسیر، کنترل خودرو را ازدست‌داده و از جاده خارج شد. این واژگونی منجر به فوت راننده و سرنشین همراه وی شد.

وی افزود: جاده‌های فرعی و روستایی استان به علت وجود قوس‌های طولی و عرضی فراوان، عرض کم و فقدان شانه مناسب، از جمله مسیرهای پرخطر محسوب می‌شوند که نیازمند رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت کامل نکات ایمنی است.

سرپرست پلیس‌راه لرستان با هشدار به رانندگان، تصریح کرد: رانندگان گرامی باید هنگام عبور از این جاده‌ها، از هرگونه عجله و شتاب خودداری کنند، توجه کامل به مسیر داشته باشند و در صورت احساس خستگی، حتماً توقف کرده و استراحت کنند تا از بروز چنین حوادث دلخراشی پیشگیری شود.

سرهنگ نادری، یادآور شد: رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان، کلید اصلی حفظ جان خود و سایر هم‌وطنان در مسیرهای پرخطر استان است.

کد خبر 6609899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها