با تشدید نظارت، واحدهای متخلف در کرمانشاه شناسایی و پلمب شدند

علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تشدید نظارت بر وضعیت بازار، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های ناظر در هفته گذشته با بازرسی‌های دقیق و مستمر در سطح شهر، واحدهای متخلف شناسایی شدند.

وی افزود: علاوه بر تشکیل پرونده و اعمال مجازات‌های قانونی، بسیاری از این واحدها پلمب و نسبت به نصب بنر اطلاع‌رسانی اقدام شد و این بازرسی‌ها ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه با تأکید بر نقش مردم در نظارت بر بازار گفت: از مردم شریف استان تقاضا داریم که همکاری تنگاتنگی با دستگاه‌های نظارتی داشته باشند. پل ارتباطی ما سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت است و همچنین در صورت نیاز، شهروندان می‌توانند حضوری به اداره کل تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.

لطفی خاطرنشان کرد: با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صنعت، معدن، اصناف و بهداشت، به ویژه در حوزه احتکار، گران‌فروشی، تقلب و کم‌فروشی، بازرسی‌ها به سرعت انجام خواهد شد تا حقوق مردم حفظ شود.