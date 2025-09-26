امام جمعه شیراز: ملت ایران از تهدیدها هراسی به دل راه نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز با اشاره به اهمیت و ارزشهای مفاهیم دفاع مقدس گفت: این مفاهیم باید همواره در ذهن و قلب مردم زنده نگه داشته شوند زیرا یادآور ایثار، مقاومت، خوندادن و جهاد فی سبیل الله است که نمادهای زیبای از ایمان و فداکاری است.
وی با اشاره به آیه یازدهم از سوره توبه ادامه داد: در این آیه خداوند از معاملهای صحبت میکند که در آن جان و مال مؤمنان در مقابل بهشت به خداوند فروخته میشود و میگوید کسانی که در راه خدا جهاد میکنند و در این مسیر ثابت قدم هستند، در این معامله برندهاند.
امام جمعه شیراز بر نقش پر رنگ شهدا و جایگاه والای آنان در این عرصه تاکید کرد و افزود: آنان در راه خدا کشته شده و زندهاند و این باور جز اعتقادات قطعی شیعه است که نشان میدهد شهدا در روز قیامت زنده هستند و در رکاب امام زمان (عج) به سر میبرند، و این ادامه حیات آنان است که تا ظهور امام زمان ادامه دارد.
آیت الله دژکام در بخش دیگری از خطبههای اول نماز جمعه به موضوع رجعت اشاره کرد و گفت: این باور جز ضروریات دین است که شهدا در روز قیامت در کنار امام زمان (عج) حضور خواهند داشت و اجر و پاداش آنان در راه خدا، نزد خداوند محفوظ است و این نشاندهنده عظمت و جایگاه والای شهدا در اسلام و شیعه است و باید راه آنان را ادامه داد و از ارزشهای آنان پاسداری کرد.
وی ادامه داد: اهمیت تقوا و پرهیزگاری در این راه بسیار مهم است چرا که این ویژگی کلید موفقیت در دنیا و آخرت است زیرا خداوند متعال بر تقوا و پرهیزگاری تأکید دارد و این امر سبب نجات و سعادت انسان در زندگی دنیوی و اخروی میشود.
نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد پیروی راه حق موجب رضایت خدا و رسیدن به مقام عالی در آخرت است.
شناخت احکام الهی و فقه اسلام وظیفهای عمومی و واجب است
آیت الله دژکام در خطبههای دوم نماز جمعه شناخت احکام الهی و فقه اسلام را وظیفهای عمومی و واجب دانست و گفت: نادیده گرفتن این وظایف میتواند باعث اشتباه در فهم حکم خدا و انجام کارهای نادرست شود، بنابراین یادگیری و آموزش احکام الهی ضروری است، بهویژه در شرایطی که درگیر مسائل و مشکلات هستیم و نیازمند راهنمایی الهی میباشیم.
امام جمعه شیراز در ادامه به سالروز شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اشاره کرد و گفت: این شهید بزرگوار نماد مقاومت در مقابل استکبار جهانی و اسرائیل غاصب است. دشمنان در طول یک سال تلاش کردند تا سران جبهه مقاومت، از جمله سید نصرالله، را هدف قرار دهند، اما این تلاشها بینتیجه ماند و مقاومت لبنان و حزبالله در مقابل فشارها و حملات دشمنان، محکم و استوار باقی ماندند.
وی ادامه داد: پیروزیهای مقاومت نشان میدهد که جنگ بین حق و باطل هرگز پایان نمییابد و ملتهای مقاوم همچنان در مقابل دشمنان ایستادهاند.
سیاستهای کلی نظام چارچوبی مشخص برای حرکت کشور در مسیر توسعه و قدرت است
نماینده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری از خطبههای دوم نماز جمعه به سالروز به ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: این سیاستها، که هدفشان تبدیل به قانون و آئیننامههای اجرایی است، چارچوبی مشخص برای حرکت کشور در مسیر توسعه و قدرت است.
آیت الله دژکام ادامه داد: همدلی و همکاری مدیران و فرهیختگان برای اجرای این سیاستها و پیشرفت کشور، اهمیت ویژهای دارد.
قدرت اقتصادی و سیاسی، کلید پیروزی در مقابل دشمن است
امام جمعه شیراز گفت: قدرت اقتصادی و سیاسی، کلید پیروزی در مقابل دشمن است. فرصتهای اقتصادی پس از جنگ و بحرانهای اخیر، نظیر جنگ ۱۲ روزه، باید بهدرستی بهرهبرداری شوند تا توسعه و رونق اقتصادی کشور محقق گردد، بهخصوص در منطقه خلیج فارس و در حوزه سرمایهگذاری و تولید توجه ویژه ای میخواهد.
وی در بخش پایانی خطبه به موضوع مکانیسم ماشه اشاره کرد و افزود: این تهدیدها، هدفشان ترساندن مردم و ایجاد نگرانی است، اما ملت ایران باید با ایمان و اعتماد به خدا، در مقابل این تهدیدها ایستادگی کند.
آیت الله دژکام تصریح کرد: ملت ایران آماده هرگونه دفاع است و از تهدیدهای دشمن هراسی به دل راه نمیدهند و ملت و مسئولان با اتحاد، ایمان، و اعتماد به خدا، در مقابل هرگونه تهدید و فشار استکبار، قوی و مقاوم باقی خواهند ماند.
