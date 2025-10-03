  1. استانها
امام جمعه اهل سنت خاش: درآمد نامشروع مانع تربیت فرزندان سالم است

خاش - امام جمعه اهل سنت خاش بر ضرورت رعایت تقوای الهی در کسب درآمد، پرهیز از روزی حرام برای تربیت نسل های سالم و حمایت از اقشار ضعیف جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی در خطبه های این هفته نماز جمعه خاش بر ضرورت رعایت تقوای الهی در کسب درآمد، پرهیز از روزی حرام و حمایت از اقشار ضعیف جامعه تأکید کرد.

امام جمعه اهل سنت خاش گفت: در دین اسلام و فرمایشات رسول اکرم (ص) بر انفاق به نیازمندان توصیه فراوانی شده است.

وی افزود: کسب درآمد مشروع و حلال، مقبولیت دعا و عبادت را به همراه دارد و زمینه‌ساز تربیت فرزندان صالح و متدین است؛ از این رو سرپرستان خانوار، مدیران، پیمانکاران و حاکمان باید پاکدست باشند تا جامعه از آسیب‌های ناشی از اموال حرام در امان بماند.

مولوی حسین زهی تصریح کرد: گرایش به مال حرام جلوی رشد و بالندگی افراد را می‌گیرد و همواره خسارت‌آفرین است، چرا که چنین درآمدی پایدار نمی‌ماند و به تاراج می‌رود.

وی با اشاره به سخن لقمان حکیم مبنی بر اینکه انسان اگر برای کسب روزی حلال تلاش نکند فقیر خواهد شد، اظهار داشت: سه عامل دین انسان را نابود می‌کند که شامل فقر و تنگدستی، تبعیت از هوا و هوس و محو شدن جوانمردی است.

امام جمعه اهل سنت خاش ادامه داد: سرمایه‌داران سخاوتمند همواره به جامعه نفع می‌رسانند و حضرت عثمان نمونه بارزی از انفاق و کمک به امت اسلامی در صدر اسلام بود.

وی با تأکید بر اینکه درآمدهای ناشی از ربا، رشوه، قمار، غصب اموال و خوردن مال یتیم حرام و نابودکننده جامعه است، خاطرنشان کرد: پروردگار متعال در قرآن کریم صریحاً بر دوری از این امور هشدار داده است.

مولوی حسین زهی همچنین عدالت در تقسیم ارث و میراث را ضروری دانست و یادآور شد: بی‌توجهی به حق وراث موجب ظلم و گرفتاری در عذاب الهی می‌شود.

