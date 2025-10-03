به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در خطبه های نمازجمعه مرودشت با تبریک هفته فراجا به سبزقامتان عرصه نظم و امنیت کشور، گفت: امنیت پایدار جامعه مدیون تلاش‌های شبانه روزی نیروی انتظامی است.

وی با تسلیت به مناسبت وفات کریمه اهل بیت ،حضرت فاطمه معصومه (س)،وجود مضجع شریف این بانوی بزرگوار وحضرت علی ابن موسی الرضا(ع) را برکتی برای ایران اسلامی قلمداد نمود.

امام جمعه موقت مرودشت همچنین نیروی انتظامی را بازوان قدرتمند ولایت و حافظ امنیت مردم دانست و افزود:نقش فرماندهی انتظامی در صلابت از حریم ارزش های اجتماعی و مقابله با ناهنجاری ها،در تامین امنیت جامعه ومردم و آرامش و آسایش مردم بی بدیل می باشد و بر کسی پوشیده نیست.

حجت الاسلام کلانتری تامین امنیت پایدار را مستلزم مشارکت همگانی مردم با پلیس قلمداد نمود و گفت :مردم به عنوان سرمایه اصلی پلیس در ارتقای خدمات محسوب می شوند و از سوی دیگر اعتماد مردم به پلیس در برخورد با مخلان نظم وامنیت خود عزت ارزشمندی برای مجموعه فراجا محسوب می شود.

وی با اشاره به گستره فعالیت پلیس در مرزها، جاده‌ها، فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی ، عملکرد فراجا را نماد ارتباط نظام با مردم خواند و تأکید کرد که پلیس امروز تکیه‌گاه مظلومان و ویترین نظام در داخل و خارج کشور است.

امام جمعه موقت مرودشت با گرامیداشت شهدای انتظامی، عملکرد پلیس را در مقابله با اراذل و اوباش،مخلان نظم وامنیت ،حفظ وحراست از ارزش های اجتماعی و کیان کشور، سرقت و معتادان متجاهر «مطلوب» ارزیابی کرد واز سوی دیگر از برخی افراد تقاضا داشت که اقتدار نیروی انتظامی را با برخی شایعات زیر سوال نبرند زیرا مجموعه سپاه،بسیج ،نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی ما همگی به عنوان یک ید واحده در مقابل دشمنان داخلی وخارجی محسوب می شوند.

حجت الاسلام کلانتری در خصوص برقراری عدالت در جامعه‌ی اسلامی گفت: عدالت، محور حکومت است و ارزش ذاتی یک حکومت برقراری عدالت در جامعه است، اما عدالت هدفی مقدمه‌ای است و زمانی‌ عدالت برقرار و مشکلات معیشتی مردم حل می شود که مردم دغدغه و استرسی نداشته باشند.

وی در ادامه از گرانی های اخیر در سطح بازار که بعضا بصورت ثانیه ای و ساعتی شده است بشدت گلایه نمود وخاطر نشان ساخت : امروز بدتر از گرانی های کمرشکن وضع نابسامان و بی ثبات قیمتها است و لذا ضرورت دارد با تعمیق نظارت دستگاه های ذیربط با قاطعیت به وظایف و رسالت های سازمانی خود عمل کنند تا این طور شاهد افزایش بی رویه و پی در پی قیمت ها و انتقال گرانی از کالایی از کالای دیگر نباشیم.

امام جمعه موقت مرودشت با اشاره به حرکت کاروان صمود، این حرکت را حاصل همت آزادگان و مجاهدانی دانست که در پرتو تعالیم اسلام ناب و اندیشه‌های بنیادین امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، برای مبارزه با طاغوت بین‌الملل و صهیونیسم جهانی گام برداشته‌اند.

حجت الاسلام کلانتری رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا را دروغگو، پلید و غاصب قلمداد نمود و افزود:این جماعت بارها امتحان خود را پس داده اند و مشاهده کردید که در حین مذاکره به کشور ما حمله ور شدند و اکنون در حالی که شعار مرگ بر آمریکا واسرائیل از کنار کاخ واشنگتن به گوش می رسد با وقاحت تمام وپررویی از امنیت کشورها و حقوق بشر سخن به میان می آورند.

امام جمعه موقت مرودشت فرا رسیدن روز عشایر و روستا را تبریک گفت و افزود: عشایر به عنوان ذخایر انقلاب ،همواره پشتیبان نظام و کشور بوده اند و با وجود داشتن مشکلات فراوانی که دارند عمده مایحتاج مردم شهرنشین را تامین می کنند ونیازمند حمایت همه جانبه از سوی دولت ومسئولان برای رفع مطالبات خود می باشند.