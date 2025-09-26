به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی خاوری در خطبه‌های امروز نمازجمعه مرودشت گفت: ایثار، فداکاری، وفاق و وحدت ملی مردم ایران در برابر دشمنان و هفته دفاع مقدس درس‌ها و عبرت‌هایی را در بر دارد که ما باید از این درس‌ها و عبرتها مثل جان خودمان محافظت و آن را برای نسل جوان بازگو کنیم.

وی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به آغاز جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: مدیریت ضعیف بنی‌صدر، ناهماهنگی در شورای دفاع، فاصله زیاد تجهیزات و تشکیلات نظامی ما با عراق و ترس از دشمن از دلایل شروع جنگ تحمیلی بود.

حجت الاسلام خاوری در ادامه اشاره‌ای به دلاورمردی های رزمندگان جنگ تحمیلی کرد و گفت: مدیریت منحصر به فرد امام راحل و رهبری فرماندهی امامین انقلاب، اراده الهی، صبر و پایداری، ایثار و فداکاری، وفاق، وحدت ملی، توکل به خداوند متعال و یاد خدا، شجاعت و دلاوری، عدم دنیا دوستی و دلبستگی به دنیا از عوامل اصلی پیروزی در دوران دفاع مقدس محسوب می‌شود.

امام جمعه مرودشت با بیان اینکه دوران دفاع مقدس عبرت‌های زیادی برای ما داشته و باید برای نسل جوان بازگو شود، گفت: اولین درس دفاع مقدس این است که همه هوشیار باشیم چراکه در همه شرایط دشمن در کمین است و او با ما هیچ آتش‌بسی ندارد.

وی ادامه داد: دومین درس دفاع مقدس این است که بدانیم در سخت‌ترین شرایط، اگر ایمان به خدا، شجاعت و اراده قوی و روحیه ایثار و شهادت باشد، در برابر دشمن ایستادگی ممکن و پیروزی قطعی است.

حجت الاسلام خاوری تصریح کرد: سومین درس و عبرت دفاع مقدس این است که بدانیم فتنه‌گران داخلی همواره زمینه ساز تجاوز بیگانگان و دشمنان خارجی هستند.

امام جمعه مرودشتدر ادامه پنجم مهرماه روز جهانی گردشگری و کسب رتبه برتر حوزه میراث فرهنگی شهرستان مرودشت در سطح کشور را تبریک گفت و افزود: مجموعه جهانی تخت جمشید و آثار باستانی در سطح این شهرستان به عنوان یکی از نقاط قوت محسوب می‌شوند و علی رغم زحمات پرسنل مجموعه جهانی تخت جمشید، متأسفانه شاهد خشک شدن برخی از درختان و فضای سبز اطراف این آثار باستانی هستیم.

وی ادامه داد: مشکلات مربوط به تخت جمشید و مجموعه آثار باستانی مرودشت زمانی حل می‌شود که وزرات میراث فرهنگی تخت جمشید را به عنوان یک مجموعه درآمدی در نظر نگیرد و اجازه بدهد تا درآمدهای حاصل از این مجموعه در فضای هئیت امنایی خودگران صرفاً خرج بهسازی و شکوفایی آن شود.

حجت الاسلام خاوری با گرامیداشت هفتم مهر ماه روز ایمنی و آتش نشانی و قدردانی از خدمات ارزنده آتش‌نشانان هم گفت: خدمات آتش نشانان در رسیدگی به مشکلات مردم قابل تقدیر و ستایش است.

امام جمعه مرودشت آرامش شهروندان در زمان وقوع حادثه را مدیون آمادگی و ایثار آتش‌نشانان دانست و گفت: خدمات این عزیزان مایه آسایش، آرامش و نجات مردم است که باید خدمات آنان همواره مورد توجه و تقدیر قرار بگیرد.