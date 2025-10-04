به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز شنبه در اقصی نقاط استان سمنان شاهد استمرار بارش باران و رعد و برق و همچنین وزش باد خواهیم بود بارش ها در نیمه شمالی و وزش باد شدید بیشتر در مرکز و شرق استان خواهیم بود.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای آغاز هفته بارش‌های پراکنده در مناطق شمالی و وزش باد در غالب مناطق را پیش بینی کردند همچنین بر اساس نقشه‌های پیش یابی، در این مدت جوی پایدار و افزایش نسبی غلظت غبار و آلاینده‌های جوی نیز در استان سمنان پیش بینی شده است

کیفیت هوا به واسطه شکل گیری پدیده وارونگی در غرب صنعتی استان سمنان کم کم رو به افول رفته و پیش بینی می شود در روزهای آتی بر میزان غلظت آلاینده ها افزوده نیز شود.

آسمان مرکز استان سمنان صاف و بیشینه و کمینه دمای هوا ۲۹ و ۱۸ درجه بالای صفر اعلام شده است همچنین از فردا سه درجه بر میزان دمای هوای مرکز استان افزوده خواهد شد. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار نیز ۳۱ و ۲۱ درجه بالای صفر برای روز شنبه اعلام شده است.

کاهش کیفیت هوا پدیده غالب هوای سمنان و گرمسار است همچنین باید گفت هم اکنون دمای هوا در دامغان ۲۱ درجه بالای صفر بوده و بیشینه و کمینه دمای هوا ۲۸ و ۱۴ درجه بالای صفر اعلام شده است برای این شهرستان طی امروز و فردا وزش باد شدید و در ارتفاعات بارش پراکنده پیش بینی شده است.

بیشینه و کمینه دمای هوای مهدیشهر، این شهرستان زیبای گردشگری برای امروز شنبه ۲۶ و ۱۴ درجه بالای صفر است برای این شهرستان بارش پراکنده و همچنین وزش باد پیش بینی شده است از فردا قدری بر میزان دمای هوا در این شهرستان زیبا افزوده خواهد شد.

اما به شاهرود می‌رسیم، این بزرگترین شهرستان استان سمنان از امروز جوی آرامی را خواهد داشت، اما پدیده غالب جوی وزش باد و همچنین افزایش ابر و بارندگی پراکنده در نقاط شمالی و مرتفع است همین وضعیت را در میامی نیز شاهد هستیم از فردا قدری بر میزان دمای هوا در این دو شهرستان افزوده خواهد شد.

بیشینه و کمینه دمای هوای شهرستان شاهرود برای امروز ۲۵ و ۱۳ درجه بالای صفر است و شب های سردی را شاهرودی ها تجربه می کنند همچنین وزش باد نسبتاً شدید در این شهرستان از امروز دیده می شود بیشینه و کمینه دمای هوا میامی نیز برای امروز ۲۷ و ۱۶ درجه بالای صفر اعلام شده است.