هواشناسی ایران امروز ۱۱ مهر؛ صدور هشدار سرمازدگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی گفت: پیک بارندگی‌ها در کرانه‌های دریای خزر به اتمام رسیده، اما به دلیل رطوبت هر آن احتمال سیلاب به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات وجود دارد.

وی افزود: از شنبه تا سه شنبه هفته آینده کاهش دما داریم. این کاهش دما در خراسان رضوی (قوچان، فریمان، کوه سرخ نیشابور، چناران، تربت حیدریه) می‌تواند منجر به سرما زدگی باغات شود. در خراسان جنوبی هم این سرما خیلی خوب حس خواهد شد. در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری هم احتمال سرمازدگی باغات جود دارد.

بنا بر اعلام سازمان هواشناسی کشور، امروز در گیلان، مازندران و گلستان در بعضی ساعات بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

همچنین سازمان هواشناسی برای برخی مناطق در شمال کشور بارش‌های پراکنده پیش‌بینی کرده است.

امروز و فردا دمای هوا به طور نسبی افزایش خواهد داشت.از روز شنبه تا سه‌شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود.

طی روزهای آینده وزش باد در نوار شرقی کشور موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد.