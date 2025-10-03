هوای خوزستان دوباره در وضعیت بحرانی؛ هویزه و سوسنگرد در شرایط «خطرناک»

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوا (AQI) امروز جمعه یازدهم مهرماه در شهر هویزه ۳۱۶ و در سوسنگرد ۳۰۸ ثبت شد که نشاندهنده وضعیت خطرناک (قهوهای) است.
همچنین شاخص هوا در شهرهای اهواز ۱۹۱ و شوشتر ۱۵۵ بوده که بیانگر وضعیت ناسالم برای همه گروههای سنی (قرمز) است.
بر اساس این گزارش، وضعیت آلودگی در رامهرمز: ۱۳۸ AQI، دزفول: ۱۲۸ AQI، اندیمشک: ۱۲۵ AQI، شوش: ۱۲۰ AQI و امیدیه: ۱۰۳ AQI شدهاست.
این اعداد حاکی از شرایط ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) در این مناطق است.
به گفته کارشناسان محیط زیست، شرایط ناسالم و خطرناک هوا در خوزستان میتواند تبعات جدی برای سلامتی شهروندان، بهویژه گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی به همراه داشته باشد.
