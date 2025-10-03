  1. استانها
هوای خوزستان دوباره در وضعیت بحرانی؛ هویزه و سوسنگرد در شرایط «خطرناک»

اهواز – بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۱ صبح امروز جمعه، شاخص آلودگی هوا در برخی شهرهای خوزستان به مرحله خطرناک رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوا (AQI) امروز جمعه یازدهم مهرماه در شهر هویزه ۳۱۶ و در سوسنگرد ۳۰۸ ثبت شد که نشان‌دهنده وضعیت خطرناک (قهوه‌ای) است.

همچنین شاخص هوا در شهرهای اهواز ۱۹۱ و شوشتر ۱۵۵ بوده که بیانگر وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های سنی (قرمز) است.

بر اساس این گزارش، وضعیت آلودگی در رامهرمز: ۱۳۸ AQI، دزفول: ۱۲۸ AQI، اندیمشک: ۱۲۵ AQI، شوش: ۱۲۰ AQI و امیدیه: ۱۰۳ AQI شده‌است.

این اعداد حاکی از شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) در این مناطق است.

به گفته کارشناسان محیط زیست، شرایط ناسالم و خطرناک هوا در خوزستان می‌تواند تبعات جدی برای سلامتی شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی به همراه داشته باشد.

