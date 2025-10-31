به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌مراد کماسی امام جمعه موقت سنقر و کلیایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا نیروی درونی انسان است که او را از گناه بازمی‌دارد و زمینه‌ساز انجام واجبات و رشد معنوی در زندگی فردی و اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه اساس عبادت‌های الهی، دستیابی به تقواست، افزود: نماز، روزه و حج اگر به تقوا منجر نشود ناقص است، چرا که خروجی همه عبادات باید رسیدن انسان به مرز پرهیز از گناه و بصیرت در برابر دشمنان باشد.

حجت‌الاسلام کماسی در ادامه با بیان اینکه انسان متقی از نعمت فهم و درک صحیح نسبت به هستی برخوردار است، گفت: امام صادق (ع) در بیانات خود سه شاخص اساسی برای بندگی خدا بیان فرموده‌اند؛ نخست آنکه انسان خود را مالک حقیقی هیچ چیز نداند، دوم آنکه موفقیت‌ها را از تدبیر خویش نداند بلکه از عنایت الهی بداند، و سوم آنکه همت اصلی‌اش در زندگی اطاعت از فرمان خدا و دوری از نواهی الهی باشد.

وی افزود: جامعه‌ای که اعضایش اهل تقوا باشند، نیازی به اجبار و قوه قهریه ندارد و در آن، نظم و اخلاق از درون افراد سرچشمه می‌گیرد؛ همان‌گونه که در شهر فرضی پرهیزگاران، انسان‌ها با وجدان دینی و تعهد الهی زندگی می‌کنند.

امام جمعه موقت سنقر و کلیایی با اشاره به جایگاه والای تقوا در ارزش‌گذاری انسان‌ها در قرآن کریم، تصریح کرد: معیار برتری در اسلام، تقواست نه موقعیت، ثروت یا نسب. آنچه انسان را نزد خداوند گرامی می‌کند، مراقبت از ایمان و پرهیز از گناه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و لزوم الگوگیری از سبک زندگی فاطمی اظهار کرد: سبک زندگی اسلامی شامل نظم، عبادت، اخلاق، تربیت فرزند، معاشرت و تغذیه است، اما متأسفانه امروز به دلیل هجوم فرهنگی و رسانه‌ای دشمن، سبک زندگی بسیاری از خانواده‌ها از مسیر دینی فاصله گرفته است.

حجت‌الاسلام کماسی با بیان اینکه باید معلمان، روحانیون و نخبگان فرهنگی در اصلاح سبک زندگی اسلامی پیش‌قدم باشند، گفت: جامعه‌ای که از حضرت زهرا (س) الگو بگیرد، جامعه‌ای سالم، اخلاق‌محور و معنوی خواهد بود.

وی در ادامه به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، به تبیین مفهوم استکبار از منظر قرآن پرداخت و اظهار داشت: استکبار به معنای زیاده‌خواهی و تحقیر دیگران است و در طول تاریخ، مستکبران همواره در برابر پیامبران و حق ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: آمریکا امروز نماد عینی استکبار جهانی است که خود را کدخدای عالم می‌داند و هیچ‌گاه از ظلم، تجاوز و دخالت در امور کشورها دست برنداشته است. قرآن کریم می‌فرماید: «لن ترضی عنک الیهود و النصاری حتی تتبع ملتهم»؛ یهود و نصارا هرگز از شما راضی نمی‌شوند مگر آنکه تابع آنان شوید.

امام جمعه موقت سنقر و کلیایی افزود: ملت ایران هیچ‌گاه آغازگر دشمنی نبوده است، بلکه همواره در برابر زیاده‌خواهی‌های مستکبران از خود دفاع کرده و در مقابل سلطه‌طلبی آمریکا ایستاده است.

وی با مرور فهرستی از جنایات تاریخی آمریکا، از بمباران هیروشیما و ناکازاکی تا تجاوز نظامی به کشورهای مختلف، حمایت از رژیم صهیونیستی، تشکیل داعش و تحریم ملت‌ها، اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ایران نه به‌دلیل انقلاب اسلامی، بلکه به‌خاطر روح استقلال‌طلبی ملت ایران است، زیرا آمریکا با هیچ کشوری که خواهان استقلال باشد کنار نمی‌آید.

حجت‌الاسلام کماسی تصریح کرد: برخی افراد ساده‌لوح تصور می‌کنند که با کوتاه آمدن از شعار «مرگ بر آمریکا» می‌توان روابط را بهبود بخشید، در حالی که این تفکر برخلاف قرآن و سنت است. قرآن نیز ظالمان را لعن می‌کند و مسلمان مؤمن نمی‌تواند در برابر ظلم و جنایت سکوت کند.

وی ادامه داد: ملت ایران با رهبری امام راحل و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، همواره در برابر فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا ایستادگی کرده و امروز اقتدار، پیشرفت و نفوذ انقلاب اسلامی در جهان گواه پیروزی این راه است.

امام جمعه موقت سنقر و کلیایی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شکست‌های پی‌درپی رژیم صهیونیستی گفت: استکبار جهانی در همه طرح‌ها و توطئه‌های خود علیه محور مقاومت شکست خورده و این وعده الهی در حال تحقق است که «و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثین».

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت‌فقیه نیاز جامعه اسلامی است و ملت ایران ثابت کرده‌اند که هرگز زیر بار ظلم و استکبار نخواهند رفت و در مسیر تحقق وعده الهی، استوار خواهند ماند.