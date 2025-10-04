تلألو نور قرآن از کرانه خزر تا آسمان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها: در یکی از روزهای پرنشاط مهرماه سال ۱۴۰۴، در قلب استان مازندران، جایی که از شرق گلوگاه تا غرب رامسر، نسیم خزر به لطافت بر شاخ و برگ درختان می‌وزد، گروهی از حافظان قرآن از شهرستان‌های مختلف در نوشهر گرد هم آمدند. این جمع، حاملان نور الهی بودند که در کارگاهی ویژه به ارتقای توانمندی‌های خود پرداختند تا مسیر حفظ قرآن را با انگیزه‌ای دوچندان ادامه دهند.

کارگاه ارتقای توانمندی حافظان قرآن که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران و موسسه قرآنی بشرا نوشهر برگزار شد، فرصتی بود تا حافظان قرآن از شرق تا غرب استان، روش‌های نوین حفظ، تثبیت و مرور آیات را بیاموزند و مهارت‌های خود را در این مسیر پرنور تقویت کنند.

این دوره تخصصی، میزبان حافظانی از شهرستان‌های آمل، تنکابن، چالوس، نوشهر و دیگر نقاط استان بود.

محدثه مهدوی همراه دخترش که حافظ ۱۲ جزء قرآن از آمل است، درباره تجربه خود گفت: من به همراه دخترم که حافظ ۱۲ جزء قرآن است به این کارگاه آمدم. فضای پرانرژی و صمیمی باعث شد تا دخترم نکات مهمی برای تثبیت حفظ قرآن یاد بگیرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من به عنوان مادر توانستم راه‌های حمایت بهتر را برای حفظ و تثبیت آن بیاموزم‌ زیرا قرآن کریم سبب آرامش روحی انسان می شود.

طهورا مطهری، حافظ کل قرآن که همراه مادرش در دوره حضور داشت، افزود: در این کارگاه یاد گرفتم چگونه حفظ قرآن را با ثبات ادامه دهم و انگیزه‌ام را حفظ کنم.

وی با بیان این که آموزش‌ها بسیار کاربردی و موثر بود،‌ ضمن تقدیر از برپا کنندگان این دوره ادامه داد: قرآن کریم راهگشا و کلید حل مشکلات است و انسان می‌تواند با انس با قرآن خود را از بند مشکلات رها کند.

مشارکت موسسه قرآنی بشرا نوشهر و اداره کل تبلیغات اسلامی شرایط خوبی را فراهم کرده تا حافظان بتوانند از روش‌های نوین حفظ استفاده کنند و با انگیزه بیشتری ادامه دهند.

اساتید برجسته؛ چراغ راه حافظان

بهرامی، مسئول اجرایی کارگاه و استاد کشوری، درباره اهداف این برنامه گفت: هدف ما توانمندسازی حافظان قرآن است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ قرآن نیازمند روش‌های علمی و تخصصی است که در این دوره به حافظان آموزش داده می‌شود تا بتوانند با اعتماد به نفس و مهارت حفظ خود را ادامه دهند.

حجت الاسلام اسماعیل رمضانی، مدیر امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز اهمیت عدالت آموزشی در حوزه قرآن را برجسته کرد و افزود: برگزاری این دوره‌ها در مناطق مختلف استان، بخصوص غرب مازندران، فرصت‌های برابر برای حافظان فراهم می‌کند و کمک می‌کند سطح حفظ قرآن در استان به استانداردهای کشوری برسد.

تثبیت حفظ؛ راز ماندگاری آیات در ذهن

وی‌گفت: یکی از دغدغه‌های مهم حافظان، مقابله با فراموشی و تثبیت آیات حفظ‌شده است‌و در این کارگاه‌ها، روش‌های علمی مدیریت حافظه، مرورهای هدفمند و انگیزه‌بخشی به حافظان آموزش داده شد تا یادگیری به تثبیت و پایداری تبدیل شود.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان با انجام تمرین‌های عملی، با راهکارهای تثبیت آشنا شدند و تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند تا مسیر حفظ آسان‌تر و مطمئن‌تر شود. این موضوع برای حافظان کل قرآن که حجم بالای حفظ را بر دوش دارند، اهمیت مضاعفی داشت.

همزمان با کارگاه حافظان، دوره قرآن‌آموزی برگزار شد. این دوره به آموزش اصول تدریس، افزایش انگیزه و حمایت روانی حافظان تازه‌کار اختصاص داشت.

در این کارگاه، مربیان و قرآن‌یاران با شیوه‌های نوین آموزش قرآن و برنامه‌ریزی آموزشی آشنا شدند و آماده شدند تا پشتوانه‌ای محکم برای حافظان در مسیر حفظ باشند.

مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نقش قرآن‌یاری را به عنوان حلقه مکمل در فرآیند حفظ قرآن بسیار مهم دانستند و بر گسترش این طرح تاکید کردند.

بازتاب‌ها و نگاه به آینده

شرکت‌کنندگان این دوره‌ها، آموزش‌های تخصصی و فضای صمیمی کارگاه‌ها را بسیار موثر توصیف کردند و خواستار استمرار و توسعه این برنامه‌ها شدند. به گفته آن‌ها، علاوه بر یادگیری، ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس، از دستاوردهای اصلی این کارگاه‌ها بود.

مسئولان تبلیغات اسلامی نیز اعلام کردند برنامه‌های پیگیری و توسعه‌ای برای این کارگاه‌ها در دیگر شهرستان‌ها و مناطق استان در دستور کار قرار دارد تا نور قرآن در تمامی نقاط مازندران پراکنده شود و فرهنگ حفظ قرآن بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

کارگاه‌های ارتقای توانمندی حافظان قرآن و دوره‌های قرآن‌آموزی و قرآن‌یاری فرصتی بی‌نظیر برای رشد و تثبیت حفظ قرآن در استان مازندران هستند. این برنامه‌ها نه تنها دانش و مهارت‌های قرآنی را ارتقا می‌دهند، بلکه شعله‌ای از عشق و انگیزه در دل حافظان و همراهان آنان روشن می‌کنند.

از گلوگاه تا رامسر، از ساحل خزر تا آسمان ملکوت، این طلای نورانی قرآن مسیر زندگی هزاران حافظ و علاقه‌مند را روشن کرده و نوید آینده‌ای درخشان برای فرهنگ قرآنی مازندران است.