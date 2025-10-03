به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل و شامگاه جمعه در شام ارتحال حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، آیین معنوی و سنتی شمعگردانی با حضور گسترده خادمان و زائران در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر شد.
این مراسم که یکی از آیینهای دیرینه و شاخص در سوگواری بانوی کرامت به شمار میرود، با حضور خادمان بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) آغاز شد و با پیوستن خادمان آستان قدس رضوی، مسجد مقدس جمکران، حرم شاهچراغ(ع) و امامزاده موسی مبرقع جلوهای خاص و باشکوه به خود گرفت.
در کنار صفوف خادمان، جمعی از شخصیتهای برجسته حوزه علمیه قم و نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید نیز در این آیین معنوی حضور داشتند.
گفتنی است این آیین معنوی از شبکه استانی قم و شبکه قرآن به صورت زنده پخش شد تا عاشقان حضرت معصومه(س) در سراسر کشور و جهان اسلام بتوانند در این مراسم روحانی همراه شوند.
