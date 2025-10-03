  1. استانها
پورشفیع: زلزله به ۳۰ اثر تاریخی اردستان آسیب زد

اردستان- رئیس میراث فرهنگی اردستان گفت: در اثر زلزله بامداد امروز برآوردهای اولیه حاکی از وارد آمدن آسیب به حدود ۳۰ اثر تاریخی، به‌ویژه در شهر زواره است.

مجتبی پورشفیع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت و بافت تاریخی سازه‌های شهرستان اردستان گفت: در اثر زلزله بامداد امروز، برآوردهای اولیه حاکی از وارد آمدن آسیب به حدود ۳۰ اثر تاریخی، به‌ویژه در شهر زواره است.

وی افزود: زلزله شب گذشته به تعدادی از بناهای تاریخی اردستان خسارت وارد کرده است، اما هیچ‌یک از این بناها تخریب یا دچار ریزش کامل نشده‌اند.

رئیس میراث فرهنگی اردستان تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، تیم‌های تخصصی از اداره کل میراث‌فرهنگی استان روز شنبه برای تعیین دقیق میزان خسارت و برنامه‌ریزی مرمت اعزام خواهند شد.

پورشفیع یادآور شد: آثاری چون مسجد جامع اردستان، مسجد جامع زواره، مسجد خسرو اردستان، خانه هشت‌بهشت زواره، خانه ارباب حسین و تعدادی دیگر از خانه‌های تاریخی ثبت ملی دچار ترک و شکاف شده‌اند.

