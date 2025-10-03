پورشفیع: زلزله به ۳۰ اثر تاریخی اردستان آسیب زد

مجتبی پورشفیع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت و بافت تاریخی سازه‌های شهرستان اردستان گفت: در اثر زلزله بامداد امروز، برآوردهای اولیه حاکی از وارد آمدن آسیب به حدود ۳۰ اثر تاریخی، به‌ویژه در شهر زواره است.

وی افزود: زلزله شب گذشته به تعدادی از بناهای تاریخی اردستان خسارت وارد کرده است، اما هیچ‌یک از این بناها تخریب یا دچار ریزش کامل نشده‌اند.

رئیس میراث فرهنگی اردستان تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، تیم‌های تخصصی از اداره کل میراث‌فرهنگی استان روز شنبه برای تعیین دقیق میزان خسارت و برنامه‌ریزی مرمت اعزام خواهند شد.

پورشفیع یادآور شد: آثاری چون مسجد جامع اردستان، مسجد جامع زواره، مسجد خسرو اردستان، خانه هشت‌بهشت زواره، خانه ارباب حسین و تعدادی دیگر از خانه‌های تاریخی ثبت ملی دچار ترک و شکاف شده‌اند.