تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی به منظور ارتقای بهداشت و سلامت عمومی شهروندان، بیش از ۷۰۰ کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف و تاریخ گذشته از سطح مراکز عرضه جمعآوری و به صورت کاملاً بهداشتی امحاء شد.
وی افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از ورود گوشتهای ناسالم به چرخه مصرف صورت گرفته و دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با جدیت این نظارتها را ادامه خواهد داد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از شهروندان خواست گوشت و آلایش مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز معتبر تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.
وی گفت: همشهریان میتوانند هرگونه انتقاد، پیشنهاد یا شکایت خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ با ما در میان بگذارند.
