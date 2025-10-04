  1. استانها
۷۰۰ کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف در کرمانشاه جمع‌آوری و امحاء شد

کرمانشاه- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد: در جریان نظارت‌ها بیش از ۷۰۰ کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف و تاریخ گذشته جمع‌آوری و امحاء شد.

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی به منظور ارتقای بهداشت و سلامت عمومی شهروندان، بیش از ۷۰۰ کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف و تاریخ گذشته از سطح مراکز عرضه جمع‌آوری و به صورت کاملاً بهداشتی امحاء شد.

وی افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از ورود گوشت‌های ناسالم به چرخه مصرف صورت گرفته و دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با جدیت این نظارت‌ها را ادامه خواهد داد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از شهروندان خواست گوشت و آلایش مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز معتبر تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.

وی گفت: همشهریان می‌توانند هرگونه انتقاد، پیشنهاد یا شکایت خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ با ما در میان بگذارند.

