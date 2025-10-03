به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، به دنبال اعلام موضع رسمی جنبش حماس مبنی بر پذیرش اصول کلی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، موجی از واکنش‌ها و استقبال‌ها از سوی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود « تروث سوشال» به بیانیه حماس درباره طرح صلح وی درباره آتش بس در غزه واکنش نشان داد و آن بیانیه را منتشر کرد.

این اقدام دقایقی پس از آن رخ می دهد که «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که "رئیس‌جمهور ترامپ به پذیرش طرح خود از سوی جنبش حماس پاسخ خواهد داد.

این بیانیه بلافاصله پس از اعلام موافقت مشروط حماس منتشر شد.

از سوی دیگر پاسخ حماس به طرح صلح ترامپ با واکنش مختلف شخصیت های سیاسی و رسانه های اسرائیلی و آمریکایی روبه رو شد.

در همین راستا، پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» در این باره تحلیل کرد که "پاسخ حماس، اکنون توپ را به زمین رئیس‌جمهور ترامپ انداخته است."

این سایت همچنین هشدار داد: حماس در حال ریسک است، زیرا ترامپ دیگر برای "بازی‌های بیشتر" آماده نیست.

به ادعای این پایگاه عبری «آنچه حماس با این بیانیه انجام داده، در واقع تلاشی برای "وقت‌کشی و فریب همگان" است.»

سناتور جمهوری خواه و مدافع ترامپ

لیندسی گراهام (سناتور جمهوری‌خواه) نیز در واکنش به پاسخ حماس به این طرح ابراز تأسف کرد و گفت: پاسخ حماس به طرح ترامپ برای پایان جنگ که اسرائیل آن را پذیرفته است، قابل پیش‌بینی بوده و یک پاسخ کلاسیک از نوع "بله، اما با اما و اگر همراه است.

گراهام نتیجه گرفت که "اساساً، این گونه پاسخ گویی حماس در واقع مخالفت این گروه با طرح ترامپ است.

آماده سازی برای تبادل اسرای اسرائیلی و فلسطینی و تبادل نظر درباره آینده غزه

یک منبع آگاه مصری به شبکه خبری «القاهره الإخباریه» گفت: در حال حاضر، تدارکات لازم برای آغاز گفت‌وگوها جهت آماده سازی شرایط میدانی برای عملیات تبادل اسرای فلسطینی و اسرائیلی در جریان است.

این منبع آگاه که به نامش اشاره نشده است؛ افزود: همچنین مقدمات برگزاری یک گفت‌وگوی جامع فلسطینی در حال انجام است که هدف از آن بحث و بررسی درباره آینده نوار غزه خواهد بود.