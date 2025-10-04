علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مزایای این شیوه نوین کشت اظهار داشت: استفاده از پوشش‌های پلاستیکی در فرآیند تولید، نه‌تنها موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب می‌شود، بلکه کیفیت محصول را ارتقا داده و از میزان خسارت‌های احتمالی ناشی از عوامل محیطی می‌کاهد.

به گفته وی، شهرستان شهرکرد با اختصاص بیش از ۱۲۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی خود به تولید انواع سبزی و صیفی‌جات، از جمله پیاز، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و بادمجان، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار ایفا می‌کند. این سطح زیر کشت نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه در تولید محصولات غذایی استراتژیک است.

شریفی با تأکید بر ضرورت نوسازی شیوه‌های تولید، خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های مکانیزه و علمی در کشاورزی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه به کاهش هزینه‌های تولید و حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند. کشت زیر پلاستیکی با ایجاد شرایط کنترل‌شده برای رشد گیاه، امکان تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و مقاومت بیشتر را فراهم می‌سازد.

وی افزود: اقلیم مساعد شهرکرد و وجود نیروی انسانی متخصص، این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد برای تبدیل شدن به قطب تولید صیفی‌جات در کشور بدل کرده است. از این‌رو، توسعه زیرساخت‌های آبیاری نوین، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و حمایت‌های هدفمند از کشاورزان در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد همچنین نقش آموزش‌های تخصصی را در ارتقای دانش کشاورزان حیاتی دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه مشاوره‌های فنی و ترویج الگوهای موفق کشت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر تحول در بخش کشاورزی را هموار کند.

وی در پایان با اشاره به تعهد جهاد کشاورزی نسبت به تولیدکنندگان، اظهار امیدواری کرد: با همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط، شاهد ارتقای امنیت غذایی، بهبود معیشت کشاورزان و توسعه پایدار در بخش کشاورزی شهرستان شهرکرد خواهیم بود.