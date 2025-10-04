پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در پی درج گزارش «گلایه شهروندان سمنانی از مسکن ملی؛ ۳۰۰ میلیون تومان اضافه بریزید!» در خبرگزاری مهر استان سمنان توضیحاتی را ارائه و بیان کرد: پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان از مردادماه ۱۴۰۲ توسط کارگزاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) آغاز شده و در حال حاضر با میانگین پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد در حال اجرا است.
وی افزود: بخشهایی از این پروژه شامل ۲۰۰ واحد مسکونی با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد به مراحل پایانی نزدیک شده است. این طرح با بهرهگیری از فناوریهای نوین به منظور تسریع در فرآیند ساخت در حال اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: بدیهی است که برخی موانع از جمله دیرکرد بانکها در پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین عدم واریز بهموقع آورده اولیه توسط بخشی از متقاضیان، منجر به کاهش نقدینگی پیمانکار و در نتیجه تأخیر در عملیات اجرایی شده است.
حسینی طباطبایی بیان کرد: در خصوص مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان اضافه نیز یادآور میشود این مبلغ بر اساس قرارداد، صرفاً مربوط به هزینههای غیرساختی شامل محوطهسازی، آسانسور،مالیات بر ارزش افزوده بیمه تامین اجتماعی، پروانه ساختمانی، نظام مهندسی، آمادهسازی و انشعابات(آب،برق و گاز) استو ارتباطی با تأخیر در روند ساخت ندارد. همچنین یادآور میشود، متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت برخی هزینههای غیرساخت معاف هستند
وی افزود: از سوی دیگر، با پیگیریهای انجامشده و در جریان سفر اخیر مدیرعامل بانک مسکن کشور به استان، مطابق مصوبه شورای عالی مسکن، مبلغ تسهیلات بانکی از ۵۵۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین خطاب به متقاضیان اعلام کرد: تکمیل و تحویل بهموقع واحدهای نهضت ملی مسکن از اولویتهای اصلی این ادارهکل است و تمامی ظرفیتها برای تحقق این هدف بهکار گرفته شده است.
